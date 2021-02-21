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Son Dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve çığ uyarısı (21 Şubat hava durumu)

21.02.2021 07:33 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve çığ uyarısı (21 Şubat hava durumu)

Son dakika haberine göre Meteoroloji'den 21 Şubat Pazar günüyle ilgili hava durumu tahminleri geldi. Yapılan açıklamaya göre Marmara ve İstanbul'da hava bulutlu olacak. Muğla çevreleri ile Antalya kıyılarında sağanak beklenirken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde çığ tehlikesi olduğu bildirildi. İşte yurtta beklenen hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI

Zirai faaliyetlerin devam ettiği kıyı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz) hafif, Karadeniz kıyı kesiminde hafif yer yer orta, iç kesimlerde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Antalya'nın batı kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller Yöresi'nde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu, batı kıyı kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 8°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 4°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Az bulutlu

KONYA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C
Az bulutlu

RİZE °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 9°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu; Van, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 4°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, -4°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, sabah saatlerinde 3 ila 5; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, sabah Batı Karadeniz’in batısında 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, güneyi parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyi 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, batısı parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde yer yer sağana yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusu ve açıkları güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m Görüş: İyi, yağış anında orta

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