Son Dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve çığ uyarısı (21 Şubat hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli, Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Zirai faaliyetlerin devam ettiği kıyı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz) hafif, Karadeniz kıyı kesiminde hafif yer yer orta, iç kesimlerde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Antalya'nın batı kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller Yöresi'nde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu, batı kıyı kesimleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 4°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Az bulutlu
KONYA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 6°C
Az bulutlu
RİZE °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu; Van, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZİNCAN °C, 4°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, sabah saatlerinde 3 ila 5; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, sabah Batı Karadeniz’in batısında 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, güneyi parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyi 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, batısı parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde yer yer sağana yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusu ve açıkları güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m Görüş: İyi, yağış anında orta