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Son dakika! Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 07:43 | Son Güncelleme

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre birçok ilde yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinde Ege ve Akdeniz kıyıları ile Karadeniz ve doğu bölgelerinde görülecek olan yağmurlar, ilerleyen saatlerde doğu illerimizde yerini kar ve karla karışık yağmurlara bırakacak. Sağanak yağışlar öğlen saatlerinde Marmara ve İstanbul'u da etkisi altına alacak. Kuvvetli olması beklenen yağışlardan dolayı vatandaşlara tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Son dakika! Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz,Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Antalya ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara ve Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinden sonra, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve batı, Marmara ve Kuzey Ege'de zamanla kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden sonra, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Muğla ve Aydın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu Eskişehir ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak, Sivas'ın yükseklerinde zamanla karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KARS °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

VAN °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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