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Son Dakika: Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı (17 Mart Çarşamba hava durumu)

17.03.2021 07:39 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı (17 Mart Çarşamba hava durumu)

Son dakika haberine göre Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre Şanlıurfa dışında kalan tüm illerde yağışlar etkili olacak. Yağışların; Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde kar şeklinde olması beklenirken, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde ise yoğun kar şeklinde yağacağı tahmin ediliyor. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Şanlıurfa dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2), Akdeniz'in 1200 m üzeri rakımlı yerleri (Toroslar mevki) ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

İç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, zamanla Marmara'nın kuzeyinde batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2), Akdeniz'in 1200 m üzeri rakımlı yerleri (Toroslar mevki) ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden sel, su basını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarında gök gürültülü sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2), Akdeniz'in 1200 m üzeri rakımlı yerlerinde (Toroslar mevki) kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, sabah ilk saatlerde yüksek kesimleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu

KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, bu sabah saatleri ile akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, bu sabah saatleri ile akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Rüzgarın, iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 19°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, doğusu ile zamanla kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu

KARS °C, 10°C
Çok bulutlu, bu sabah saatleri ile gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Batman ve Siirt çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C
Çok bulutlu, bu sabah saatleri ile akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 19°C
Çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6,akşam 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m kuzeyi 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 6 ila 8, ilk saatler ile gece saatlerinde doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 3,0 ila 4,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtınada zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla güneybatıdan 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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