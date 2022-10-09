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SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 20 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

09.10.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Öte yandan, 20 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak yağış etkili olması bekleniyor. İşte yurtta hava durumu ile ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 20 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapordaki son verilere göre; yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların: Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Rize, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji, 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte o iller:

Sarı kodlu uyarı: Artvin, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Kastamonu, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van

Turuncu kodlu uyarı: Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Düzce

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BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Anadolu yakası sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Rize ve Bayburt çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloj sağanak yağış
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