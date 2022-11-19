Son dakika: Meteoroloji son hava durumu tahminini paylaştı! Uyarı geldi... Sağanak yağış geliyor

Son dakika: Hafta sonunda plan yapacaklara kötü haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu paylaştı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz ile G.Antep, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey iç ve batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde yer yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'da kuvvetli (30-50 km/saat, kısa süreli 60 km/saat), Marmara'nın güneyinde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Antalya'nın doğusunda (Aksu, Serik, Manavgat) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa, kısa süreli 60 km/saat), Bursa başta olmak üzere Marmara'nın güneyinde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, güneyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, G.Antep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

