Son dakika: Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı! 52 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayımladı. Son rapora göre 52 il için hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğunu ifade eden sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte yurt genelinde hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

RÜZGAR DURUMU

Kıyı Ege'de zamanla İç Ege ve Marmara'nın güneyinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına (50-75 km/sa) bekleniyor. Yetkililer ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Salı günü öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Çanakkale illerinin batı kesimlerinde akşam saatlerinden sonra bu illerin geneli ile Balıkesir'in batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Gökçeada'da çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SEL, SU BASKINI VE HORTUM GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI

Perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

METREKAREYE 100-200 KG YAĞIŞ BEKLENİYOR

Muğla'da salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların Perşembe günü öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada, “Toplamda metrekareye yer yer 100-200 kg yağış düşmesi beklenen ilimizde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarı verdiği iller şöyle;

Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Manisa, İzmir, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum, Sinop, Samsun, Amasya, Tekirdağ, Bursa, Tokat, Ordu, Giresun, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Adana, Osmaniye, Hatay, Sivas, Ağrı, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Denizli, Aydın, Uşak

TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji; Çanakkale ve Muğla için Turuncu kodlu uyarı verdi.

