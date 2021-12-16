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Son Dakika: Meteoroloji tarih verdi! İstanbul için yeni kar uyarısı

16.12.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ülke genelinde etkili olan sağanak yağmur ve kar yağışının etkisini önümüzdeki günlerde de artırması beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni kar uyarısında bulundu.

Son Dakika: Meteoroloji tarih verdi! İstanbul için yeni kar uyarısı

Soğuk ve yağışlı hava etkisini yurt genelinde sürdürmeye devam ediyor. Yurdun büyük bir bölümü sağanak yağmur ve kar yağışının etkisinin altındayken İstanbul'a da mevsimin ilk karı düştü. Kar, İstanbul'da Silivri ve Çatalca'da etkili oldu.

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İSTANBUL İÇİN YENİ KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük verilerine göre yağmur ve karın önümüzdeki günlerde de etkisini artırması beklenirken İstanbul için yeni bir kar uyarısı geldi.

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İstanbul'da önümüzdeki dört gün boyunca aralıklarla yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığı, yeni haftaya kadar 7-9 derece arasında seyredecek.

Genellikle yağmur ve sağanağın etkili olduğu İstanbul'da, pazartesi günü kent genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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