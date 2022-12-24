SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı, harita yayınlandı! Ankara için kar uyarısı (24 ARALIK 2022 YURTTA HAVA DURUMU)

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yağmur ve kar uyarısı geldi. Akşam saatlerinde çok sayıda bölgede yağmurun etkisini artıracağını belirten meteoroloji, Ankara'da yarın ve pazartesi kar beklendiğini açıkladı. İşte son dakika meteoroloji haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesiminin, gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ ve Düzce çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
5 günlük verilere göre Ankara'da yarın ve pazartesi kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Ankara'da kar yağışının etkili olacağı alanın haritasını paylaştı.
Ankara'da Pazar sabahı kar geçişi bekleniyor. Mor renk kar yağışı... pic.twitter.com/egFb8mHcHt— Kerem Ökten (@KeremOktenMeteo) December 23, 2022
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesiminin, gece saatlerinde bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 5°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI °C, 5°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 7°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 5°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık