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  4. SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı, harita yayınlandı! Ankara için kar uyarısı (24 ARALIK 2022 YURTTA HAVA DURUMU)

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı, harita yayınlandı! Ankara için kar uyarısı (24 ARALIK 2022 YURTTA HAVA DURUMU)

24.12.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika haberi geldi. 24 Aralık verilerine göre, akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ ve Düzce çevrelerinde yağmur bekleniyor. Öte yandan Ankara için yarın ve pazartesi kar yağışı uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı, harita yayınlandı! Ankara için kar uyarısı (24 ARALIK 2022 YURTTA HAVA DURUMU)

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yağmur ve kar uyarısı geldi. Akşam saatlerinde çok sayıda bölgede yağmurun etkisini artıracağını belirten meteoroloji, Ankara'da yarın ve pazartesi kar beklendiğini açıkladı. İşte son dakika meteoroloji haberinin detayları...

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AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesiminin, gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ ve Düzce çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ANKARA İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

5 günlük verilere göre Ankara'da yarın ve pazartesi kar yağışı bekleniyor.

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Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Ankara'da kar yağışının etkili olacağı alanın haritasını paylaştı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesiminin, gece saatlerinde bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu

MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 5°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI °C, 5°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 4°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 7°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 5°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

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