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Son dakika... Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.09.2019 07:38 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları 4 dereceye kadar azalırken, Marmara ve Karadeniz'in tamamında kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların, İstanbul'un tüm ilçelerinde etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Son dakika... Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu ve Samsun'un iç kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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