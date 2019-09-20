Son dakika... Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI Kuzey ve İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. BURSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. EGE Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ISPARTA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 26°C

Parçalı bulutlu ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. BOLU °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı DÜZCE °C, 24°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. SİNOP °C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.