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Son dakika! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 09:44 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, birkaç gün daha etkisini gösterecek olan sıcaklıklar sonrasında 5 Eylül itibariyle yağışların aralıklarla Eylül ayının ortasına kadar Türkiye'de bölge bölge kendini göstermesi bekleniyor.

Son dakika! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlara müjdeli haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Küresel tahmin sistemleri verilerine göre, birkaç gün daha etkisini gösterecek olan sıcaklıklar hafta ortasında yurda giriş yapan yağmurlu hava dalgasıyla adım adım düşüş gösterecek.

TÜM TÜRKİYE'DE ETKİLİ OLACAK

5 Eylül'de etkisini göstermeye başlayacak olan yağışların aralıklarla eylül ortasına kadar Türkiye'de bölge bölge kendini göstermesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji sağanak yağış istanbul Türkiye

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