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SON DAKİKA | Meteorolojiden 'sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli olacak (5 Ocak 2022 yurtta hava durumu)

05.01.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Meteorolojiden hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu tahminlerine göre sıcaklıkların, yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde ise yağışlı havanın etkisini artıracağı öğrenilirken, 'sarı' kodlu uyarı geldi. İşte 5 Ocak 2022 yurt geneli hava durumuyla ilgili Meteorolojiden son tahminler...

SON DAKİKA | Meteorolojiden 'sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli olacak (5 Ocak 2022 yurtta hava durumu)

Son dakika: Hava durumu tahminleriyle ilgili Meteorolojiden yeni açıklama geldi. 5 Ocak 2022 hava durumuyla ilgili yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıkları artıyor. Bu hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde olması bekleniyor. Uzmanlar yaşanacak sıcaklık artışı nedeniyle kar erimelerinin meydana gelebileceğini bu yüzden de sel, heyelan ve çığa karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Ülke genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Kıyı Ege, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Osmaniye, Hatay ve Gaziantep çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Meteorolojiden de bazı bölgeler için 'sarı' kodlu uyarı geldi. İşte Meteorolojinin 5 Ocak 2022 hava durumu tahminleri...

SON DAKİKA | 5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU TAMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Osmaniye, Hatay ve Gaziantep çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Genellikle güney ve güneybatı, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Sıcaklıkların yurt genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

SEL VE ÇIĞ UYARISI

Yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir.

5 OCAK İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

1

MARMARA
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 10°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, Ege kıyılarının çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

MANİSA 8°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu, yarın doğu ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 11°C
Parçalı bulutlu

2

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 2°C, 11°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 13°C
Parçalı bulutlu

KONYA 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu

SİVAS -5°C, 4°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu akşam saatlerinden sonra Artvin çevrelerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu,

TRABZON 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinden sonra Ardahan’ın kuzey ve batısının yerel olarak kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -11°C, 0°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

KARS -11°C, -3°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -8°C, 3°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

3

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT -1°C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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