SON DAKİKA | Meteorolojiden 'sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli olacak (5 Ocak 2022 yurtta hava durumu)

Son dakika: Hava durumu tahminleriyle ilgili Meteorolojiden yeni açıklama geldi. 5 Ocak 2022 hava durumuyla ilgili yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıkları artıyor. Bu hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde olması bekleniyor. Uzmanlar yaşanacak sıcaklık artışı nedeniyle kar erimelerinin meydana gelebileceğini bu yüzden de sel, heyelan ve çığa karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Ülke genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Kıyı Ege, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Osmaniye, Hatay ve Gaziantep çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Meteorolojiden de bazı bölgeler için 'sarı' kodlu uyarı geldi. İşte Meteorolojinin 5 Ocak 2022 hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Osmaniye, Hatay ve Gaziantep çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Genellikle güney ve güneybatı, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Sıcaklıkların yurt genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir.
MARMARA
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 10°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 10°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Ege kıyılarının çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
MANİSA 8°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu, yarın doğu ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 11°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 13°C
Parçalı bulutlu
KONYA 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
SİVAS -5°C, 4°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu akşam saatlerinden sonra Artvin çevrelerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇORUM 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu,
TRABZON 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinden sonra Ardahan’ın kuzey ve batısının yerel olarak kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -11°C, 0°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
KARS -11°C, -3°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
MALATYA -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -8°C, 3°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -4°C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT -1°C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 2°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
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