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  4. SON DAKİKA | Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı! Suriye'den yurda girecek, 2 gün sürecek

SON DAKİKA | Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı! Suriye'den yurda girecek, 2 gün sürecek

06.04.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Meteorolojiden dikkat çeken 'toz taşınımı' uyarısı geldi. Kuvvetli fırtına ve çöl tozları geçtiğimiz günlerde yurt genelini etkisi altına alırken şimdi de 'toz taşınımı' geliyor. Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerinde iki gün boyunca etkili olacağını açıkladı.

SON DAKİKA | Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı! Suriye'den yurda girecek, 2 gün sürecek

Son dakika: Çö tozları bitti şimdi de toz taşınımı geliyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye'den yurda giriş yapacak olan toz taşınımına karşı uyardı. Toz taşınımının iki gün boyunca yurdun doğu kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

SON DAKİKA | TOZ TAŞINIMI GELİYOR

Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, çarşamba ve perşembe günü yurdun doğu kesimlerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi öngörülüyor.

Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte akşam saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen toz taşınımının Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK?

Diyarbakır, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Kars'ın güneyi ve Erzurum'un güneyinde toz taşınımının iki gün boyunca aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.

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OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji suriye
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