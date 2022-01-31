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Son dakika: Meteorolojiden yeni kar yağışı uyarısı! Bu kez Balkanlardan geliyor

31.01.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Meteorolojiden yeni kar yağışı uyarısı geldi. Geçtiğimiz hafta başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı bu kez Balkanlardan geliyor. 2 Şubat çarşamba günü başlaması beklenen kar yağışının İstanbul-Tekirdağ sınırına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteorolojiden yeni kar yağışı uyarısı! Bu kez Balkanlardan geliyor

Son dakika: Kar yağışıyla ilgili Meteorolojiden yeni uyarı geldi. Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı özellikle İstanbul'da hayatı felç etmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre kar yağışı bu kez Balkanlardan geliyor.

SON DAKİKA | YENİ KAR YAĞIŞI UYARISI! ÇARŞAMBA GÜNÜ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi verilerine göre Çarşamba günü Edirne ve Kırklareli’nde başlaması beklenen kar yağışının aynı gün Tekirdağ’da da etkili olması bekleniyor.

R YAGISI

İSTANBUL SINIRINA KADAR DAYANACAK

Trakya’yı etkisi altına alması beklenen kar yağışının, İstanbul-Tekirdağ sınırına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

KAR YAGISI

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı İstanbul
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