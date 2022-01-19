Son dakika | Meteorolojinin son hava durumu tahminleri! Kar yağışı etkisini artırıyor, İstanbul beyaza büründü (19.01.2022 hava durumu)

Son dakika: Meteorolojiden gelen uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte bazı çatılar ve araçların üzerleri beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde kar yağışının il genelinde, öğleden sonra ise Anadolu yakasında etkili olması bekleniyor. Öte yandan yurt genelinde de soğuk hava ve kar yağışı etkisini artırıyor. Aniden bastıran kar yağışıyla birlikte pekçok ilde okullar tatil edildi. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sıcaklıkların ise 6 ila 8 derece düşmesi bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları ve Meteorolojiden gelen son tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Mardin çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Adıyaman, Bingöl, Bolu, Elazığ, Kastamonu, Mardin, Şanlıurfa, Zonguldak, Bartın, Kilis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Malatya, Sinop, Tunceli, Van, Karabük ve Düzce için turuncu kodlu uyarı geldi.
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
Giresun, Rize, Trabzon, Artvin, Bitlis, Muş ve Şırnak için de sarı kodlu uyarı geldi.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyordu. İstanbul'un birçok bölgesinde gece saatlerinde kar yağışı başladı.
Önce Anadolu yakasında başlayan kar yağışı 01.00 itibariyle Avrupa yakasında da etkili olmaya başladı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yağan kar yağışı yer yer bastırırken aralıklarla devam etti. Yağan kar yağışı sonrası birçok ilçede yollar beyaza büründü.
Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Mardin çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış, çığ riski, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
EDİRNE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 1°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin, kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANTALYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif kar yağışlı
KONYA °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, -2°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
SİNOP °C, 4°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BAYBURT °C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TOKAT °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BİNGÖL °C, -5°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, -9°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeybatısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 1°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
GAZİANTEP °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MARDİN °C, -2°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
SİİRT °C, -1°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
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