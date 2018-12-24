Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

"Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı. Metin Akpınar'ın Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı. Metin Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi. Metin Akpınar, sivil aracına bindi. Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Akpınar adliye bahçesinde basın mensuplarının kendisine sorduğu 'Bunu bekliyor muydunuz?' sorusuna, "Tabiİ ki." diye cevap verdi. "Evden hastaneye mi yoksa direkt buraya mı getirildiniz?" sorusuna ise "Hayır, buraya geldim." dedi. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen de, Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. AKPINAR VE GEZEN MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, savcılıktaki ifadelerinde "Sözlerimiz mizah ve eleştiri kapsamındaydı, ifadelerimiz çarpıtıldı. Suçlamaları kabul etmiyoruz" dedi. Savcı, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'i ifadelerinin ardından serbest bıraktı. Ancak savcı, Akpınar ve Gezen'in "adli kontrol" hükümleri uygulamasına tabi tutulmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR Mahkeme Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'i adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Yurt dışı çıkış yasağı verilen İki isim haftada bir karakola giderek imza atacak. ADLİYEYE GÖTÜRÜLEN MÜJDAT GEZEN'DEN AÇIKLAMA



Odatv'ye konuşan Müjdat Gezen "Savcıya gidiyorum. İfade vereceğim. Benim söylediğim şey belli. Biraz sonra savcılıkta da söyleyeceğim. Yalnız Recep Tayyip Erdoğan'a değil hiç kimseye, benim vatanseverliğimi yargılama hakkı vermiyorum" dedi. Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen kendi aracıyla polis eşliğinde adliyeye geldi. Adliyede Gezen'i avukatı Celal Ülgen karşıladı. Müjdat Gezen'e adliyeye girişinde gazetecilerin "Gözaltına alınmayı bekliyor muydunuz?" sorusu üzerine, avukatı Ülgen araya girerek, "Gözaltı yok." dedi. Gezen, basın mensuplarının "Soruşturmayı bekliyor muydunuz? sorusuna "Bir şey çıkmaz bundan" yanıtını verdi. "YÖNTEM GARİP"



Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, Twitter'dan yaptığı açıklamada ise, "Şu anda Metin Akpınar ifadeye girdi biz Müjdat Gezen ile bekliyoruz. Yöntem garip. Basın suçları değil örgütlü suçlar bürosundayız." ifadelerini kullandı.

"ÇEKME SAÇLARIM İYİ GÖRÜNMÜYOR"



Müjdat Gezen adliye koridorunda "Çekme saçlarım iyi görünmüyor" esprisi ile güldürdü. Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denilmişti: "Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın kuruluşları ile kamuoyuna saygıyla duyurulur." AKPINAR'IN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA



Sanatçı Metin Akpınar’ın avukatlarınca yapılan açıklamada, “Programda konuşulan konular, bazı medya organlarınca kamuoyuna farklı şekilde yansıtılmış ve sanki Cumhurbaşkanı hedef alınmış gibi bir algı yaratılmak istenmiş, bu vesileyle de konunun hem kamuoyuna hem de Cumhurbaşkanı’na yanlış aksettirilmesine neden olunmuştur” denildi.

Metin Akpınar’ın avukatları Atilla Hekimoğlu, Burçin Hekimoğlu ve İrem Hekimoğlu tarafından müvekkilleri hakkında başlatılan soruşturma üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sanatçı Metin Akpınar’ın 21 Aralık’ta konuk olduğu Halk TV’de yayınlanan “Halk Arenası” programında konuşulan konuların çok yanlış anlaşıldığı ve birtakım üzücü, hatalı çıkarımlar yapıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi: “Programda konuşulan konular, özellikle bazı medya organlarınca kamuoyuna farklı şekilde yansıtılmış ve sanki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hedef alınmış gibi bir algı yaratılmak istenmiş bu vesileyle de konunun hem kamuoyuna hem de Cumhurbaşkanı’na yanlış aksettirilmesine neden olunmuştur. Konunun, kamuoyunca, olduğundan farklı anlaşılmaması arzusunu taşımakla beraber, toplumu gerçek dışı haberlerle yanlış yönlendiren söz konusu medya organları ve sorumluları hakkında da hukuki yollara başvurulacağını saygıyla duyururuz.” MÜJDAT GEZEN'İN AVUKATI CELAL ÜLGEN'İN AÇIKLAMASI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle soruşturma başlatmasının ardından, Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen’den konuyla ilgili açıklama geldi. Ülgen, “Siyasetçiler neden hoşgörülerini evde unuturlar anlamıyorum. Siyasetçileri anlıyorum ama savcılar neden bu kadar ivedi davranıyor bunu bir türlü anlamıyorum” ifadelerini kullandı.

Müjdat Gezen’in avukatı Celal Ülgen şu ifadeleri kullandı; “Her önüne gelen savcı her önüne gelen düşünce açıklamasına “vay sen Cumhurbaşkanına hakaret ettin” diye dava açarsa rejimin adı değişir. Her şey kış olur. Ağaçlar yapraklarını döker, Kuşlar ötüşünü unutur. İfade/düşünce hürriyeti, insanın özgürce fikirler edinebilme, edindiği fikir ve kanaatlerinden dolayı kınanmama, bunları meşru yöntemlerle dışa vurabilme olanak ve özgürlüğüdür. Kimse bu özgürlükleri kullanırken lafı çarpıtılarak ya da niyet okuyuculuğu yapılarak suçlanamaz. Siyasetçiler neden hoşgörülerini evde unuturlar anlamıyorum. Siyasetçileri anlıyorum ama savcılar neden bu kadar ivedi davranıyor bunu bir türlü anlamıyorum.” Kaynak: DHA

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adliyeye götürüldü

Metin Akpınar'ın sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler. Bunun bedelini ödeyecekler. Bu ülkenin cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi git yargıda bedelini öde" demişti.

Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası programına konuk olan Akpınar, şunları söylemişti:

Polarizasyondan ve kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek kavga dövüş olmaz, bu işin içinden çıkarız.