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Son dakika! Metin Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2019 10:48 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Metin Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

20 Temmuz'da başlayan adli tatil bugün itibari ile sona eriyor. Yeni adli yıl için Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde açılış töreni düzenleniyor.

Tören konuşma yapan Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Vatandaşımızın bizden beklentileri var. Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir. Barolar birliği sadece cumhuriyetin tarafındadır" dedi.

"Yeni hukuk fakültesi açılmamalı" diyen Feyzioğlu, "Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir. Bilgiyi ölçen, zor bir sınav olmalıdır." açıklamasında bulundu. Koruyucu avukatlık hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Feyizoğlu, "Avukatlıkta vatandaşın KDV yükü indirilmeli" ifadelerine yer verdi.

Ayrıntılar gelecek...

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