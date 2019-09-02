Son dakika! Metin Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

20 Temmuz'da başlayan adli tatil bugün itibari ile sona eriyor. Yeni adli yıl için Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde açılış töreni düzenleniyor.

Tören konuşma yapan Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Vatandaşımızın bizden beklentileri var. Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir. Barolar birliği sadece cumhuriyetin tarafındadır" dedi.

"Yeni hukuk fakültesi açılmamalı" diyen Feyzioğlu, "Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir. Bilgiyi ölçen, zor bir sınav olmalıdır." açıklamasında bulundu. Koruyucu avukatlık hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Feyizoğlu, "Avukatlıkta vatandaşın KDV yükü indirilmeli" ifadelerine yer verdi.

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