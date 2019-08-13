Son dakika! Metina'ya hava harekatı

Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada "Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131 ile 2 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer ald\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...PARTNER\u0130\u00e7 organ mesaj\u0131 nas\u0131l yap\u0131l\u0131r?\u0130l\u00e7eye giri\u015fler kapat\u0131ld\u0131\u015ea\u015fk\u0131na \u00e7eviren olay! Helikopterler denizden su ta\u015f\u0131rken alm\u0131\u015f
Okuyucu Yorumları 0 yorum