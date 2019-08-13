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Son dakika! Metina'ya hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 08:54 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Son dakika! Metina'ya hava harekatı

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Son dakika Pençe harekatı PKK terör Metina

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