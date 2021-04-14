Son dakika: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın uçuşları kısıtlaması ile ilgili ilk açıklama

Rusya, artan koronavirüs vakalarını gerekçe göstererek turizm sezonunun başlamasına sayılı günler kala Türkiye'ye uçuşları kısıtlamıştı. Yapılan açıklamada, durumun iyileşme göstermesi durumunda kısıtlamaların kaldırılacağı bildirilmişti.

Ankara-Moskova hattında diplomatik temaslar başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan konuya ilişkin çok önemli bir açıklama geldi.

"RUS HEYET GELECEK UYGULAMALARI YERİNDE GÖRECEK"

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın uçuşları kısıtlamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Tamamen sağlık nedenleriyle alınan bir karar. Almanya ile geçtiğimiz sene yaptığımız işbirliğini Rusya ile de yapma talebimizi kendilerine ilettik. Bu kapsamda Rusya'dan bir heyet gelip Türkiye'deki uygulamaları yerinde görecek.

