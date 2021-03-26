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  4. Son Dakika: MHP'de A Takımı belli oldu! Listede 5 yeni isim

Son Dakika: MHP'de A Takımı belli oldu! Listede 5 yeni isim

26.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda Başkanlık Divanı belli oldu. A takımının 5 yeni ismi ise; İsmail Özdemir, Pelin Yılık, Filiz Kılıç, Taner Osmanağaoğlu Bahadır Bumin Özarslan oldu.

Son Dakika: MHP'de A Takımı belli oldu! Listede 5 yeni isim

MHP'nin 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda Semih Yalçın, Feti Yıldız, Mustafa Kalaycı, İsmail Faruk Aksu, İsmail Özdemir, Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz, Pelin Yılık, Yaşar Yıldırım, Filiz Kılıç, İsmet Büyükataman, Tamer Osmanağaoğlu ve Bahadır Bumin Özarslan yer aldı.

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Başkanlık Divanı şöyle:

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Edip Semih Yalçın;

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Feti Yıldız;

Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mustafa Kalaycı;

Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İsmail Faruk Aksu;

Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İsmail Özdemir;

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mevlüt Karakaya;

Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Kamil Aydın;

Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İzzet Ulvi Yönter;

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sadir Durmaz;

Aile, Kadın ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Pelin Yılık;

Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Yaşar Yıldırım;

Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Filiz Kılıç;

Parti Genel Sekreterliğine İsmet Büyükataman;

İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu, Genel Sekreter Yardımcılığına Tamer Osmanağaoğlu;

Siyasi ve Sosyal İşler İle Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına ise Bahadır Bumin Özarslan;

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MHP

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