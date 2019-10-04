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Son dakika: MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 16:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "İstirahat halinde. Bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ediyor." diye konuştu.

Son dakika: MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP Grup Başkanvekili Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile milletvekilleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Yörtürk Huzurevi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından AA'ya Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akçay, MHP liderinin özel kaleminin gerektiğinde açıklama yaptığını belirtti.

BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Akçay, Bahçeli'nin sağlığının yerinde olduğunu ifade etti.

Bu konunun devamlı gündeme getirilmesine tepki gösteren Akçay, "İstirahat halinde. Bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ediyor. Yani Meclisin açılışından komisyon çalışmalarına kadar sürekli irtibat halindeyiz, görüşüyoruz, bilgi sunuyoruz. Bize talimatlar veriyor. Bunun dışında bir şey söylemeye gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli

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