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  4. SON DAKİKA | MHP'den flaş Diyarbakır kararı! Kapatıldı

SON DAKİKA | MHP'den flaş Diyarbakır kararı! Kapatıldı

16.06.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, MHP'nin Diyarbakır İl Başkanlığının kapatıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın, 'MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır' dedi.

SON DAKİKA | MHP'den flaş Diyarbakır kararı! Kapatıldı

Son dakika: MHP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı kapatıldı. Açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan geldi.

SON DAKİKA | SEMİH YALÇIN DUYURDU! MHP DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI KAPANDI

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın, şunları ifade etti:

"MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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