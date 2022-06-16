SON DAKİKA | MHP'den flaş Diyarbakır kararı! Kapatıldı

Son dakika: MHP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı kapatıldı. Açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın, şunları ifade etti:
"MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) June 16, 2022
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.