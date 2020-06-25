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  4. Son dakika! MHP'den Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu hakkında flaş karar

Son dakika! MHP'den Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu hakkında flaş karar

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2020 10:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü duyurdu.

Son dakika! MHP'den Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu hakkında flaş karar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Twitter hesabından 'Sivas Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, MHP'nin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle, MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldü.' açıklamasında bulundu.

Durmaz'ın açıklaması şöyle:

"31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde, Partimizden Sivas/Hafik Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Selahattin Çuhadaroğlu, partimiz ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle, Belediye Başkanları Listemizden Düşürülmüştür.. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.."

sadir durmaz

SELAHATTİN ÇUHADAROĞLU KİMDİR?

1947 yılında Sivas Hafik'te dünyaya gelen Selahattin Çuhadaroğlu 1967 yılında Eskişehir Hava Teknik Okullar Komutanlığı'nda 2 sene eğitim aldıktan sonra mezun oldu.Eskişehir, Mardin ve Bursa'da Hava Motorlu Araçlar Komutanlığı'nda, Kayseri ve Konya Hava Birlikleri'nin çeşitli kademelerinde görev alan Selahattin Çuhadaroğlu, 1992 senesinde Hava Astsubay olarak emekli oldu.Doğduğu yer olan Hafik'te 1995 yılında aktif siyasete başlayan Çuhadaroğlu Doğru Yol Partisi (DYP) ve Saadet Partisi'nde İlçe Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Sivas'a bağlı Hafik ilçesinin Belediye Başkan Adayı olan Selahattin Çuhadaroğlu, Saadet Partisi'nden iki dönem Belediye Başkan Adayı gösterilmişti.

Son dakika! MHP'den Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu hakkında flaş karar


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