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  4. Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar

07.04.2023 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da iftar programında açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da iftar programında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

  • (Akşener ve Kılıçdaroğlu'na) Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela demokrasiye saygısızlıktır. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatma çaresizlik içinde çıkmaz sokaklara düşen bir çarpıklıktır. Vatan ve millet düşmanları ile aynı karede poz veren, ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinde örnekler vermesi sadece bir hezeyandır.

Ayrıntılar geliyor...

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Devlet Bahçeli MHP

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