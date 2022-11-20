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  4. Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Samsun'da önemli açıklamalar

Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Samsun'da önemli açıklamalar

20.11.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Samsun'da 'Aday Belli Karar Net' mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Samsun'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun'da düzenlenen "Aday Belli Karar Net" mitinginde konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Bugünkü toplantımıza katılan Samsunlu kardeşlerimizin yanı sıra, Ordulu, Sinoplu, Giresunlu, Kaastamonulu kardeşlerimize ayrı ayrı hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

4 Eylül 2022'de Sivas, 25 Eylül'de Erzurum, 16 Ekim 2022'de Konya'daydık. 23 Ekim'de Manisa, 13 Kasım'da Elazığ'daydık. Bugün de Cumhuriyet'e giden yolun ilk adımının atıldığı Samsun'dayız, tarihin ve milletin huzurundayız. Bu muhteşem manzara Türkiye'nin şahlanışıdır.

Buradan şahit olduğum duygu seli karşısında bahtiyarlıkla çıkıyorum ki, MHP ile Cumhur İttifakı Türk devletinin geleceğini kurtarmak, mazlum devletlere kılavuzluk etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da göreve hazırdır.

19 Mayıs 1919 Türk milletinin kendisine biçilmiş kefeni yırtarak tarihi yeniden yazdığı bir dönemin başlangıcıdır.

14 Mayıs 1919 günü Nişantaşı'ndaki Sadaret Konağı'ndan ayrıldıktan sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya samimiyetle şunu sormuştur: 'Bir şey mi yapacaksın Kemal?' Mustafa Kemal Paşa ise 'Evet Paşam bir şey yapacağım.' dedi. O bir şeyden milli devlet doğruldu.

Türk milleti tarih boyunca zilleti reddetti. Türk milleti varolduğu müddetçe esareti elinin tersiyle itti. Bu iradeye kilit vuramayacaklar, ambargo koyamayacaklar.

Aynı zamanda 19 Mayıs 1919'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün de karar ve hareket merkezidir.

Milli ilerleyişimizi durduramayacaklar. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu yayından çıkmış ok gibidir menzile doğru ilerlemektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

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