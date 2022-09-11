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Son Dakika: MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'den Bursa'da önemli açıklamalar

11.09.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 seçimleri için ikinci mitingini Bursa'da gerçekleştiriyor. Bahçeli, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluş gününde Gökdere Meydanı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'den Bursa'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince düzenlenen "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Bursa'daki Gökdere Meydanı'nda miting gerçekleştiriyor. Gökdere Meydanı'nda halka seslenen Bahçeli önemli açıklamalar yapıyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Gökdere Meydanı'nda coşkuyla bizlere şevk ve heyecan veren siz değerli kardeşlerimize, buraya kadar gelmese de gözü, kulağı, duası bizimle olan muhterem vatandaşlarımıza en iyi dileklerimi sunuyorum.

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2023 seçimlerinin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yaptık. Sivaslı kardeşlerimize, Amasyalı, Tokatlı, Çorumlu, Yozgatlı kardeşlerimize müteşekkir olduğumu ifade ediyorum. Sivas açık hava toplantımıza aklı eren de ermeyen de iyi niyetli olan da olmayan da devamlı konuştu. Bu ne ki, daha bir şey görmediler. Milletimizin takdiriyle gördükleri göreceklerinin yanında devede kulak kalacaktır. Turpun büyüğünün heybede olduğuna 2023 yılında mecburen tanık olacaklar.

Türkiye'ye diş bileyen mihraklar kabusla tanıştı. Sosyal medya kanalıyla algı düzenekleri kuranlar küçük dillerini yuttular. Türkiye'nin kendilerinden ibaret olmadığını idrak etmek zorunda kaldılar. Sadece kimyaları değil matematikleri de bozuldu, bütün hesapları ters yüz oldu. MHP'yi küçümsemeye kalkan soytarılara diyorum ki cesaretiniz varsa Sivas'tan sonra gelin de Bursa'ya bakın. Bakın da vatan sevdası nedir görün.

Bizim anketlerimiz maaşa bağlanmış araştırma şirketleri değildir. Bizim anketlerimiz A'dan Z'ye büyük Türk milletidir.

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Kim hangi oyunu oynarsa oynasın ayrılmayacağız.

Mutlaka kazanacağız. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde cumhurun muhteşem zaferine omuz vereceğiz.

Türkiye'nin zillete düşmesine katiyen tahammül edecek değiliz. Bu nedenle adayımız belli, kararımız nettir. Nitekim, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Son günlerdeki gelişmelerden sonra zillet ittifakı paramparçadır. Paçası tutuşan, korkuya kapılan Kılıçdaroğlu inadına beraber olacağız demek zorunda kalmıştır. Beraberlik inatla değil, inançla olur. Zillet ittifakında inanç yoktur, ilke yoktur, irade yoktur. Bu ittifak Türkiye'yi ahtapot yönetimine muhtaç etmek için fırsat kolluyor.

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Devlet Bahçeli

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