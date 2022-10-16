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  4. Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Konya'da önemli mesajlar

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Konya'da önemli mesajlar

16.10.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya'da "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" kapsamında miting düzenleniyor.

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Konya'da önemli mesajlar

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" Konya Mitingi'nde konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"(Bartın'da madende 41 can kaybı) Bir daha acılar yaşanmaması için önlem alınacak.

Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

CHP kuruluş tarihi olan 9 Eylül 1923 çizgisinden bütünüyle kopmuş, uzaklaşmıştır. Kılıçdaroğlu CHP'yi tanınmaz hale getirmiştir. HDP'ye bakanlık vaad eden bugünkü CHP'dir, FETÖ'ye el uzatan bugünkü CHP'dir."

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Anahtar Kelimeler:
Konya Devlet Bahçeli MHP

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