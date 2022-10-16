Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Konya'da önemli mesajlar

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" Konya Mitingi'nde konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:



"(Bartın'da madende 41 can kaybı) Bir daha acılar yaşanmaması için önlem alınacak.

Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

CHP kuruluş tarihi olan 9 Eylül 1923 çizgisinden bütünüyle kopmuş, uzaklaşmıştır. Kılıçdaroğlu CHP'yi tanınmaz hale getirmiştir. HDP'ye bakanlık vaad eden bugünkü CHP'dir, FETÖ'ye el uzatan bugünkü CHP'dir."



