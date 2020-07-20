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  4. Son dakika: MHP'li Enginyurt kesin ihraç için disipline sevk edildi

Son dakika: MHP'li Enginyurt kesin ihraç için disipline sevk edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2020 16:05 | Son Güncelleme

MHP'de Ordu milletvekili Cemal Enginyurt açıklamaları nedeniyle kesin ihraç için disipline sevk edildi. Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık fiyatı açıklamasına dün sert tepki göstermişti.

Son dakika: MHP'li Enginyurt kesin ihraç için disipline sevk edildi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık fiyatı açıklamasına dün sert tepki göstermişti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Enginyurt Pakdemirli'nin rekolteyi beklenenden yüksek açıkladığını savunmuş ve "Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir" demişti.

Ayrıntılar geliyor...

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