Son dakika: MHP'li Enginyurt kesin ihraç için disipline sevk edildi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık fiyatı açıklamasına dün sert tepki göstermişti.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi" açıklamasını yaptı.
Enginyurt Pakdemirli'nin rekolteyi beklenenden yüksek açıkladığını savunmuş ve "Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir" demişti.
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