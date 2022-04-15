SON DAKİKA | "MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası! Ankara kulisleri hareketlendi: Kabine değişikliği...

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığında yaşanan bakan değişiminin ardından, kabinede değişimin süreceği belirtiliyor. Söz konusu değişiklik gündemi Ankara kulislerinde iyiden iyiye konuşulurken, MHP’li bazı isimlerin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alacağı iddia edildi.

SON DAKİKA: "MHP'Lİ İKİ İSİM KABİNE'DE YER ALACAK" İDDİASI

Milli Gazete'den Muhammed Vefa'nın kulis haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “kendilerini muhalefet” olarak ilan etmelerine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP’den bazı isimlerin kabinede yer almasını istediği, bu çerçevede MHP içerisinden iki ismin kabineye atanabileceği ifade edildi.

HEDEF SEÇİM 'HEYECAN' OLUŞTURMAK

Cumhur İttifakı kulislerine dayandırılan haberde, söz konusu MHP’li isimlerin kabineye atanması halinde Cumhur İttifakı’nın seçime daha büyük heyecanla gidebileceğinin düşünüldüğü belirtildi.

AK PARTİLİ İSİMLER DE SICAK BAKIYOR

Buna göre MHP teşkilatlarında bir rahatsızlık oluşması da önlemeye çalışılacak. AK Partili bazı isimler de kabineye MHP’li bakanların atanmasına sıcak bakıyor.



