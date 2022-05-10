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  4. Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den İçişleri Bakanlığı önüne giden Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler! 'Su katılmamış edepsizliktir'

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den İçişleri Bakanlığı önüne giden Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler! 'Su katılmamış edepsizliktir'

10.05.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye hem cumhurbaşkanı adaylığı hem de İmamoğlu'nun Karadeniz turu üzerinden sert sözlerle yüklendi. MHP lideri geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı önüne gitmesiyle Bakan Soylu ile aralarında sert bir tartışma yaşanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için de Hükümeti parmak sallayarak tehdit etmek utanç verici bir alçalma halidir. Bakanlığın önüne gelen Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerdir" dedi.

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den İçişleri Bakanlığı önüne giden Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler! 'Su katılmamış edepsizliktir'

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına tepki gösteren Bahçeli, "İsmi tedavüle sokulan aday adaylarının inandırıcılığı, itibarı yoktur" dedi. Bahçeli ayrıca tartışmaların odağındaki Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Türk milletinin maceraya heves etmeyeceğini belirten Devlet Bahçeli 'İstanbul ziyan edilmiştir. İstanbul kaderine terk edilmiştir. Bu ayıbın kara lekesi hem belediye başkanının hem de parti yönetiminin alnına kazınmıştır. Millet ittifakı kimi aday çıkarırsa çıkarsın seçimlerde galip gelecek irade Cumhur ittifakıdır.' dedi.

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CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI: "İSMİ TEDAVÜLE SOKULAN ADAY ADAYLARININ İNANDIRICILIĞI, İTİBARI YOKTUR"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Bugün ülkemizin asıl sorunlarından biri değişmeyen bir kafa yapısıdır. Öyle bir zaman aralığındayız ki maalesef dağda çakal, ormanda tilki kalmamış, hepsi siyasetin sağ ve solunda yer almıştır. CHP'ye bakın bunu görürsünüz. Aylardır süren cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna henüz kalıcı bir cevap verilebilmiş değildir. Zillet ittifakı partileri birbirine çalım atmayı, minder dışına itmeyi, zorda bırakmayı adeta meslek edinmişlerdir. CHP'de hayır yoktur, umut yoktur, gelecek yoktur. Çünkü ismi tedavüle sokulan aday adaylarının inandırıcılığı, itibarı yoktur.

"İBB BAŞKANI, GENEL BAŞKANIYLA TARTIŞMAYA GİRMEKTE SAKINCA GÖRMEMİŞTİR"

  • Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilme isteği her seferinde kırılmaktadır. İBB Başkanı'nın Karadeniz turunda belediye bütçesiyle dar katılımlı mitingler düzenlemesi ortamı tekrar kızıştırmış, 6+1 masaya baskı kurmuştur. Otobüse doldurduğu gazetecilerle bu belediye başkanı nereye gidiyor, hangi gizli gündemlerin peşinden sürükleniyor? Bu şahıs cumhurbaşkanlığı adaylığı için sorulan bir soruya 'Bu mileltin işidir' cevabı vermek suretiyle genel başkanıyla açık bir tartışmaya girmekte herhangi bir beis, sakınca görmemiştir.

"ASIL VIZ GELECEK TIRIS GİDECEK ŞAHIS İMAMOĞLU'DUR"

  • İBB Başkanı cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundaysa karşımıza çıkıp mertçe itiraf etsin ki biz de ona göre muamele edelim. İstanbul, İstanbul olalı böylesi bir hezimet ne görmüş ne de yaşamıştır. Asıl vız gelecek tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur. İstanbul ziyan edilmiştir. İstanbul kaderine terk edilmiştir. Bu ayıbın kara lekesi hem belediye başkanının hem de parti yönetiminin alnına kazınmıştır. Millet ittifakı kimi aday çıkarırsa çıkarsın seçimlerde galip gelecek irade Cumhur ittifakıdır.

SIĞINMACILAR TARTIŞMASI: SURİYELİLER ÇATIŞMA BİTİNCE DÖNMELİDİR

  • Bazıları çıkmış sığınmacı sayısını 8-10 milyon olarak iddia ediyor. Bunların hepsi palavradır. Bizi bağlayan devletin kayıtlarındaki verilerdir. Düzensiz göçe kesinlikle müsaade edilmemelidir. Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden kopuşlara neden olan iç çatışma ortamı geçer geçmez ülkelerine dönüşleri elbirliğiyle, güç birliğiyle, insan haklarına uygun şekilde ve hepsinin rızasıyla hayata geçirilmelidir.

  • Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın 76. gününde tarafların ateşkese bir türlü yanaşmaması endişeli bekleyişlerin tırmanmasına neden olmuştur. Cepheleşme Rusya ile Batı bloku arasında gittikçe sertleşmektedir. Putin 9 Mayıs Zafer Bayramı münasebetiyle yaptığı konuşmada bir bakıma çok tehlikeli bir ihtimali tekrar göz önüne sermiştir. Küresel savaş riski insanlık için felakettir. Temennimiz krizin derhal ve kalıcı olarak çözüme kavuşmasıdır.

  • Geçtiğimiz hafta nefret ve öfkesine hakim olamayan marjinalleşmiş siyasetçilerce İçişleri Bakanımızın hedef alınması milletimizde farklı bir tepkiye yol açmıştır. Hükümeti parmak sallayarak tehdit etmek utanç verici bir alçalma halidir. Bakanlığın önüne gelen Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerdir. Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanımıza saldırmak su katılmamış edepsizliktir. İçişleri Bakanlığının önünde toplanıp tehditler savurmak, sayın bakana ismiyle, kaba şekilde hitap etmek devlet vakarını saygısızca ayaklar altına almak demektir.

  • Osman Kavala'nın CHP'deki ağırlığı, hayran kitlesi nasıl yorumlanmalıdır? Bir suçlunun avukatı kesilen siyasetçiler ihanete destek çıktıklarını ne zaman göreceklerdir?
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Devlet Bahçeli

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