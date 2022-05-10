Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den İçişleri Bakanlığı önüne giden Ümit Özdağ'a zehir zemberek sözler! 'Su katılmamış edepsizliktir'

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin sert tepki gösterdiği isimlerden biri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Özdağ geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın önüne giderek Bakan Soylu ile görüşmek istediğini belirtmişti. Bakanlığa alınmayan Özdağ ile Soylu arasında sert polemik yaşanmıştı. Bahçeli Ümit Özdağ'ın bakanlığa gidişi için "Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanımıza saldırmak su katılmamış edepsizliktir" ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına tepki göstererek, "İsmi tedavüle sokulan aday adaylarının inandırıcılığı, itibarı yoktur" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bazıları çıkmış sığınmacı sayısını 8-10 milyon olarak iddia ediyor. Bunların hepsi palavradır. Bizi bağlayan devletin kayıtlarındaki verilerdir. Düzensiz göçe kesinlikle müsaade edilmemelidir. Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden kopuşlara neden olan iç çatışma ortamı geçer geçmez ülkelerine dönüşleri elbirliğiyle, güç birliğiyle, insan haklarına uygun şekilde ve hepsinin rızasıyla hayata geçirilmelidir.

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın 76. gününde tarafların ateşkese bir türlü yanaşmaması endişeli bekleyişlerin tırmanmasına neden olmuştur. Cepheleşme Rusya ile Batı bloku arasında gittikçe sertleşmektedir. Putin 9 Mayıs Zafer Bayramı münasebetiyle yaptığı konuşmada bir bakıma çok tehlikeli bir ihtimali tekrar göz önüne sermiştir. Küresel savaş riski insanlık için felakettir. Temennimiz krizin derhal ve kalıcı olarak çözüme kavuşmasıdır.

Geçtiğimiz hafta nefret ve öfkesine hakim olamayan marjinalleşmiş siyasetçilerce İçişleri Bakanımızın hedef alınması milletimizde farklı bir tepkiye yol açmıştır. Hükümeti parmak sallayarak tehdit etmek utanç verici bir alçalma halidir. Bakanlığın önüne gelen Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerdir. Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanımıza saldırmak su katılmamış edepsizliktir. İçişleri Bakanlığının önünde toplanıp tehditler savurmak, sayın bakana ismiyle, kaba şekilde hitap etmek devlet vakarını saygısızca ayaklar altına almak demektir.

Osman Kavala'nın CHP'deki ağırlığı, hayran kitlesi nasıl yorumlanmalıdır? Bir suçlunun avukatı kesilen siyasetçiler ihanete destek çıktıklarını ne zaman göreceklerdir?

