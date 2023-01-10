SON DAKİKA | MHP lideri Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ilk kez konuştu Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi! 'Şimdi konuşma sırası bizde'

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Anayasa'nın 66. maddesinin değiştirilmesi açıklamasına sert tepki gösterdi. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak Bahçeli, "Menfur cinayetin içine dava arkadaşlarımızı çekmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz" dedi. Bahçeli, ayrıca Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ!

Biz adımlarımız adam gibi attıkça önümüzde engeller çıkmaktadır. 53 yılını geride bıraktığımız siyasi hayatımızın her yolu dikenlerle tuzaklanmıştır. Bu yol ikna edilmişlerle değil inanmış serdengeçtilerle yürünmüş ve bundan sonra da böyle olacaktır.

Bu yıl içinde yapılacak seçimler için zaman kısaldıkça hain proje elemanlarının yüzü birer birer ortaya çıkmaktadır. 2023 yılı turnosol kağıdı gibi her şeyi ortaya çıkaracaktır. Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına zincir vurmak için sıraya girmişlerdir. Seçime kadar her türlü provokasyonun sergilenmesi muhtemeldir. İğrenç olayı görüyoruz, 5'inci kol faaliyetinin farkındayız. Andolsun alayına Türk'ün gücünü göstereceğiz. Türk milletiyle uğraşmanın bedelini çok ağır ödeteceğiz.

"BUGÜNE KADAR NEYİ KONUŞTUNUZ, NEYİN HESABINI YAPTINIZ"

Zillet ittifakının Türkiye'ye bağlılıkları komalıktır. 5 Ocak'ta 10'uncu toplantısını yapan kirli ve kriminal siyaset ittifakı yine aday çıkaramamıştır. Zillet partileri bir bakıma iflas bayrağını çekmişlerdir. Ortak aday çıkarmak için görüşmeye başlayacaklarmış. Bugüne kadar neyi konuştunuz, neyin hesabını yaptınız. Toplanıp toplanıp duruyorlar, gürültü çıkarmaktan başka bir işe yaramıyorlar. 6'lı masanın adayı, cumhurbaşkanı olursa birlikte yöneteceklermiş. Bu nasıl bir zihniyettir? Ülkeyi yönetilemez hale sokacaktır. Bu kokuşmuş siyasetle ilgili yine yanılmadık. Zillet ittifakı bir alternatif değildir. Zillet ittifakı yerli ve milli hiç değildir. Milletimiz bunların asıl maksatlarının farkındadır.

"CESEDİMİZ ÇİĞNENMEDEN ÇIKARILMASI NASIL BAŞARILACAKTIR"

MHP'yi akıllarınca meşgul ettiklerini zannedip haklı ve meşru mücadelesinde kuşkular uyandırmak isteyenler işbirlikçi guruhtur. Olan biteni izliyor çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Selamsız sabahsız Babacan Anayasa'nın 66. maddesinin yeniden ele almasının gerektiğini söylemiştir. Bu kurşun gibi sözlere CHP'den tek bir itiraz gelmemiş, İP'ten tek bir tepki duyulmamıştır. DEVA'nın icazetli başkanını Türklüğün neresi rahatsız etmektedir. Türklüğün Anayasa'dan çıkarmayı cesedimiz çiğnenmeden çıkarılması nasıl başarılacaktır, buna nasıl kalkışılacaktır. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Türklükle hesaplaşma sayfası açanların akıl hocaları her vatan sevdalısının aklında mahfuzdur.

BAHÇELİ'DEN SİNAN ATEŞ CİNAYETİ AÇIKLAMASI

Menfur cinayetin içine tertemiz davamızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara eyvallah etmeyeceğiz. Sabrın boyun eğmek değil, mücadele etmek olduğunu cümle aleme göstereceğiz. Tek başıma da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa surda gedik açtırmayacağız. Karın ağrısı çekenlere bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum ki adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP milletinde ve devletinde erimiş, bu uğurda her meşakkati göze almış bir kahramanlık mefkuresidir. Hunhar suikast huku buldu bu kanlı olay gerçekleşir gerçekleşmez sabırla beklemeye koyulduk. Adli ve idari soruşturma sürecinin yapılabilmesi için her gelişmeyi takibe başladık. Güpegündüz işlenmiş cinayet vardı. Bilmediğimiz göle girmeyeceğimiz herkesin malumu. Saldırıdan hemen sonra MHP'ye organize ve örgütlü saldırı ivme alarak hız kazandı. Bu zamanlarda dikkat, temkin ve uyanıklık şarttır. Düşman oklarını takip ettik, nihayetinde tehlikeyi sezdik, hücumu gördük. MHP ve Ülkü Ocakları ile en küçük bağı olması şöyle dursun, devamlı kurutmaya çalışan etki ajanları, içimizden devşirilmiş siyaset artıkları, komünistten bölücüsüne, HDP'den CHP'sine tüm şiddet odakları bizi cinayetle aynı karede göstermek gibi vahim günaha ortak oldular. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz, unutamaz, unutamayacaktır.

ÜMİT ÖZDAĞ'A SERT TEPKİ

Adına Zafer denilen yenilmiş, casus şebekesine dönmüş marjinal partinin ümitsiz vakası, hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz açıklaması yaptı. Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak, şerefli Türk savcılarının ana görevi. Gereğini istemek hem çağrım hem de görevimdir. Şimdi de parti binalarına yerli ve milli katil kim yazılı afişler asıp küçüldüler. Sosyal medyada yakalanan cinayet faillerinin ifade tutanakları kripto damar ile devamlı servis edildi. Aleyhimize aslı astarı olmayan iddialar, başta CHP olmak üzere diğer zillet partilerinin, teröristlerin, küreselcilerin eline tutuşturulup suç örgütlerine sözcülük yaptıkları gibi meseleyi sahiplenmeleri için siyasi iklim ve istismar ortamı açıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ: GEL TEK BİR EVLADIMI AL DA SENİN CİĞERİNİN KAÇ OKKA ETTİĞİNİ GÖREYİM

Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı. Başkanlık Divanı üyesi arkadaşlarım töhmet altında bırakıldı. Ülkü Ocakları hain kuşatmaya alındı. MHP'ye cinayetin ihalesi amacıyla şiddetli bir cephe açılıp, ittifakla harekete geçildi. Ülkücüyü öteki gören Kılıçdaroğlu da geçen hafta sosyal medya mesajı ile suskunluğumuzun nedenini sordu. Suskunluğumuz asaletimizdendir. Sayın Kılıçdaroğlu, suskun değilim. Sadece seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum. Bu siyaset defosu, gençlerimizin mafyacılık oynadığını, onları teslim etmem gerektiğini ileri sürdü. Neyi kastettiği ayan beyan ortaya çıktı. Senin sağında solunda yanında yörende konuşlanan teröristlerle, ülkücü Türk gençliğini sakın ola karıştırma aymazlığına düşme. Sen her şeyiyle zaten teslim olmuştur. Sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin. Kılıçdaroğlu, yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim.

"İDDİALARINI İSPAT EDEMEZLERSE ŞEREFSİZLERDİR"

Yargı sonucunu sabırla bekleyip suikastın iç örgüsünü tamamıyla görmek doğru olandır. MHP'nin kurumsal kişiliğini cinayetle irtibatlandıranlar iddialarını ispat edemezlerse şerefsizlerdir. Kendimde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerimi yeri geldiğinde paylaşırım. Görev kaçkınlarını da o zaman tekrar hatırlatırım. Hayatları boyunca bir ülküdaşımızın elinden tutmamış, şehitlerimize hayrı dokunmamış, acımızın ve sevincimizin içinde yer almamış ne kadar haşerat varsa cinayeti malzeme olarak kullanmaktadır. Bizim vampirlerle işimiz olmayacaktır. Mafyatik yapılanmaların, bunlara yardım yataklık yapanların iki elimizle yakalarından tutacağımız günler uzak değildir. MHP'yi mafya ile ilişkilendirmek başlı başına bir cinnettir. Ülkücüden mafya olmaz, ülkücüden olsa olsa vatan ve millet için delikanlı olur.



