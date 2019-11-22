Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'den, 'Erdoğan'la görüşen CHP'li' iddialarına açıklama

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

CHP Genel Başkanı uzun zamandır zıvanadan çıkmış, zırvada rekorlar kırmıştır. Kontrolü hepten kaybetmiştir. CHP Genel Başkanı milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir.

CHP-HDP-İP-SP Türkiye’yi risk ve belirsizliğe çekmek için el ovuşturuyor. Bir seçim havası oluşturmaya çalışıyorlar. Bu yanlıştır, mahsurludur, sakat bir tavırdır. Dibi görünmeyen kuyulardan su içmemiz mümkün değildir

BAHÇELİ'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir. Görünen odur ki AK Parti’ye hakim olan görüş de memnuniyetle ifade ediyorum ki bu şekildedir.

Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar CHP’deki hesaplaşmanın, Kılıçdaroğlu’na alternatif oluşturma çabasının deşifre ve delaletidir.



