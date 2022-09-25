HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Kılıçdaroğlu o afişin önünde poz vermişti! Bahçeli'den sert sözler "Türkiye'ye meydan okuma küstahlığı"

Son Dakika: Kılıçdaroğlu o afişin önünde poz vermişti! Bahçeli'den sert sözler "Türkiye'ye meydan okuma küstahlığı"

25.09.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum'da "Aday Belli Karar Net" temalı mitingde konuşuyor. Bahçeli, geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ ziyaretinde reklam panolarına asılan afişler ve sonrasında Kılıçdaroğlu'nun bir afişin önünde poz vermesiyle ilgili sert ifadeler kullandı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Kılıçdaroğlu o afişin önünde poz vermişti! Bahçeli'den sert sözler "Türkiye'ye meydan okuma küstahlığı"

Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli, "2023'e Doğru Aday Belli Karar Net" Erzurum mitinginde açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de sert ifadeler kullandı. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun Elazığ ziyaretinde asılan reklam panolarında Kılıçdaroğlu aleyhine mesajlar yer almıştı. Daha sonrasında Kılıçdaroğlu, bu afişlerden birinin önünde poz verip sosyal medya hesabından "Barışacağız" mesajıyla paylaşmıştı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesiyle ilgili olarak "Türkiye’ye meydan okuma küstahlığıdır" dedi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu inanmışlığınız gösteriyor ki Zillet İttifakı'na Erzurum'da geçit yok.

2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü hep birlikte kutlayacağız. 2023'te cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. yarısına geçmiş olacağız. Bir yanda cumhurbaşkanı seçeceğiz, diğer yanda 28. dönem milletvekilliği genel seçimini yapacağız. Terörü bitirmiş, işsizliği yenmiş, enflasyonu düşürmüş, yükseldikçe yükselmiş bir Türkiye gerçeğine hep birlikte ulaşacağız.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Varsın birileri sahnenin önünde masaya oturup sahnenin ardında çıkar kavgasına tutuşsun. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

b2

Türkiye'yi geri götürmek istiyorlar. Türk milletinin sinir uçlarıyla oynuyorlar. Erzurum'un sabrını zorluyorlar.

Kılıçdaroğlu 2 Ağustos’ta Erzurum’a gelerek yalanlarına yenilerini ekledi. Bu ziyaretinde helalleşmek istediğini belirtti. Kılıçdaroğlu önceki konuşmasında, ‘Selahattin Demirtaş’ın Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız' demişti.

Ey Kılıçdaroğlu bu yetkiyi nereden alıyorsunuz? Kimlere mesaj veriyorsunuz? Cezaevinde bulunan bir terör suçlusunu nasıl dışarı çıkaracaksınız? Söyleyin bana, Demirtaş PKK'lı değil mi? Demirtaş bölücü değil mi?

ELAZIĞ'DAKİ 'AFİŞ' TARTIŞMALARI

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Elazığ'a gitti, Gakkoşlar dersini verdi. Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a şeref madalyası takacağım sözü afişe edildi. CHP'li bir milletvekilinin ve aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun dış politika başdanışmanının Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor diye yaptığı açıklama da gözler önüne serildi. Bu pankartlarda yazılanların hepsi doğrudur, hatta daha fazlası vardır. Üstelik Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a şeref madalyası takacağım sözünün yazılı olduğu afişte poz vermesi, ‘barışacağız’ demesi, Türkiye’ye meydan okuma küstahlığıdır.

Kemal Kılıçdaroğlu reklam panosunun önünde poz verdi! Böyle sitem etti... 'Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!'Kemal Kılıçdaroğlu reklam panosunun önünde poz verdi! Böyle sitem etti... 'Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altıncı kattaki havalandırma penceresinden düştü! Genç adamın feci sonu...Altıncı kattaki havalandırma penceresinden düştü! Genç adamın feci sonu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere böyle seslendi! 'Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin'Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere böyle seslendi! 'Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin'
Bir yanda silahlar bir yanda sandıklar: Referandum başladı!Bir yanda silahlar bir yanda sandıklar: Referandum başladı!
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Sarıgül'ün azarladığı başkan istifa etti, AK Parti'ye katıldı

Sarıgül'ün azarladığı başkan istifa etti, AK Parti'ye katıldı

Yasak aşk ortalığı karıştırdı! İntikamını bakın nasıl aldı

Yasak aşk ortalığı karıştırdı! İntikamını bakın nasıl aldı

EYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurdu

EYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurdu

Yatak odasından iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Yatak odasından iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Yunanistan'dan Ege'de skandal hamle! İHA'lar görüntüledi

Yunanistan'dan Ege'de skandal hamle! İHA'lar görüntüledi

'Bu fiyata kim tutar?' deniyordu... O ev kiraya verildi

'Bu fiyata kim tutar?' deniyordu... O ev kiraya verildi

İlginizi Çekebilir

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.