Son Dakika: Kılıçdaroğlu o afişin önünde poz vermişti! Bahçeli'den sert sözler "Türkiye'ye meydan okuma küstahlığı"

Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli, "2023'e Doğru Aday Belli Karar Net" Erzurum mitinginde açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de sert ifadeler kullandı. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun Elazığ ziyaretinde asılan reklam panolarında Kılıçdaroğlu aleyhine mesajlar yer almıştı. Daha sonrasında Kılıçdaroğlu, bu afişlerden birinin önünde poz verip sosyal medya hesabından "Barışacağız" mesajıyla paylaşmıştı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesiyle ilgili olarak "Türkiye’ye meydan okuma küstahlığıdır" dedi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu inanmışlığınız gösteriyor ki Zillet İttifakı'na Erzurum'da geçit yok.

2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü hep birlikte kutlayacağız. 2023'te cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. yarısına geçmiş olacağız. Bir yanda cumhurbaşkanı seçeceğiz, diğer yanda 28. dönem milletvekilliği genel seçimini yapacağız. Terörü bitirmiş, işsizliği yenmiş, enflasyonu düşürmüş, yükseldikçe yükselmiş bir Türkiye gerçeğine hep birlikte ulaşacağız.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Varsın birileri sahnenin önünde masaya oturup sahnenin ardında çıkar kavgasına tutuşsun. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Türkiye'yi geri götürmek istiyorlar. Türk milletinin sinir uçlarıyla oynuyorlar. Erzurum'un sabrını zorluyorlar.

Kılıçdaroğlu 2 Ağustos’ta Erzurum’a gelerek yalanlarına yenilerini ekledi. Bu ziyaretinde helalleşmek istediğini belirtti. Kılıçdaroğlu önceki konuşmasında, ‘Selahattin Demirtaş’ın Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız' demişti.

Ey Kılıçdaroğlu bu yetkiyi nereden alıyorsunuz? Kimlere mesaj veriyorsunuz? Cezaevinde bulunan bir terör suçlusunu nasıl dışarı çıkaracaksınız? Söyleyin bana, Demirtaş PKK'lı değil mi? Demirtaş bölücü değil mi?

ELAZIĞ'DAKİ 'AFİŞ' TARTIŞMALARI

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Elazığ'a gitti, Gakkoşlar dersini verdi. Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a şeref madalyası takacağım sözü afişe edildi. CHP'li bir milletvekilinin ve aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun dış politika başdanışmanının Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor diye yaptığı açıklama da gözler önüne serildi. Bu pankartlarda yazılanların hepsi doğrudur, hatta daha fazlası vardır. Üstelik Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a şeref madalyası takacağım sözünün yazılı olduğu afişte poz vermesi, ‘barışacağız’ demesi, Türkiye’ye meydan okuma küstahlığıdır.



