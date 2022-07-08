Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çok sert açıklama

Son dakika: 2023 seçimleri için geri sayım sürerken, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceği ise merak konusu. Her fırsatta kendi adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'na yüklendi.

SON DAKİKA | BAHÇELİ'DEN SERT SÖZLER: EDİLGEN, ETKİSİZ, PASİF

MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada "Zillet ittifakının kurguladığı Cumhurbaşkanı adayı; edilgen, etkisiz, pasif, yeri geldiğinde koltuğunu devredecek, uzaktan kumanda edilmeye boyun eğecek kukla bir adaydan öte anlam taşımamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, açıklamasının devamında "İcazetli ve rehinli bir Cumhurbaşkanı adayına aziz milletimiz asla ve kat’a iltifat etmeyecek, itibar göstermeyecek, böylesi bir laçkalığı ciddiye dahi almayacaktır. 2023’de Cumhur İttifakı yine liyakatiyle, milli vakarıyla ve tecrübesiyle öne çıkacak, muhkem ve mutlak bir başarıya imza atacaktır." diye konuştu.

KONYA'DAKİ DOKTOR CİNAYETİ

Konya Şehir Hastanesinde doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Bahçeli, "Bayramı karşılamaya hazırlanırken, Konya Şehir Hastanesi’nde bir doktorumuzun katledilmesi de acı verici ve milletimizi derinden yaralayan hunhar bir vaka olarak hafıza kayıtlarına geçmiştir. " ifadelerini kullandı.

Bazı sağlık çalışanlarının almış olduğu boykot kararına da tepki gösteren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı;

"Sağlık çalışanlarımızı ve toplumun farklı kesimlerini hedef alan şiddet dalgasını önşartsız kınıyor, suçluların çok ağır bedeller ödemelerini ümit ediyor, sürecin takipçisi olacağımızın da bilinmesini arzuluyorum."

"KIŞKIRTMA İLE BOYKOT YANLIŞ"

"Fakat Türkiye düşmanı ellerde itibar ve inandırıcılığını kaybeden, bölücülüğün aparatı haline gelen Türk Tabipleri Birliği’nin maksatlı kışkırtmasıyla doktorlarımızın iki gün süreyle boykot yapmalarını çok yanlış buluyor, muayenelerin iptalini de mahsurlu ve gayri meşru bir eylem olarak değerlendiriyorum."



