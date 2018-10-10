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Son dakika! Michael Kasırgası ABD'yi vurdu! Yetkililerden uyarı: Tahliye için artık çok geç

DÜNYA HABERLERİ  | 10.10.2018 23:27 | Son Güncelleme

Saatteki hızı 225 kilometreyi bulan Michael Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletini vurdu. Daha önce eyalette yaşayan 370 bin kişi için tahliye kararı verildiğini belirten Florida Valisi Rick Scott, "Evlerinizden ayrılmayın. Bu, şu anda yapacağınız en kötü şey olur. Tahliye zamanı için artık çok geç." dedi.

ABD'nin Florida eyaletini bugün vurması beklenen Michael Kasırgası, saatte 225 kilometre hızı bularak, 4. kategori kasırga seviyesine ulaştı.

5. SEVİYEYE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Ulusal Kasırga Merkezi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Michael'in hızının saatte 225 kilometreye ulaştığını ve kategorisinin 4'e yükseldiğini duyurdu.

Kasırganın, şiddetini daha da artıracağı ve hızının saatte 233 kilometreyi geçerek 5. kategoriye yükselebileceği uyarısı yapılıyor.

Florida Valisi Rick Scott, düzenlediği basın toplantısında, "Bu kasırga, Florida kıyılarını son 100 yılda vuran en kötü fırtına olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

kasirga

Daha önce eyalette yaşayan 370 bin kişi için tahliye kararı verildiğini belirten Scott, "Evlerinizden ayrılmayın. Bu, şu anda yapacağınız en kötü şey olur. Tahliye zamanı için artık çok geç." dedi.

HAVA ÜSSÜ TAHLİYE EDİLDİ

ABD Hava Kuvvetleri, bölgedeki Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan jetlerini tahliye etti.

Michael Kasırgası'nın acil durum ilan edilen Florida, Alabama ve Georgia eyaletlerindeki 30 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor.

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ABD Son dakika michael kasırgası Florida tahliye

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