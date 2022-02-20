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  4. Son dakika: Migros çalışanın gözaltındaki gözyaşları gündem yarattı! İstanbul Emniyetinden açıklama: Biz de üzüldük

Son dakika: Migros çalışanın gözaltındaki gözyaşları gündem yarattı! İstanbul Emniyetinden açıklama: Biz de üzüldük

20.02.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Migros'ta çalışan ve aldıkları zamların iyileştirilmesini isteyen işçilerin eylemleri günlerdir devam ederken, gözaltına alınan bir işçinin görüntüsü gündem yarattı. Elleri plastik kelepçeyle bağlı olan ve polis otobüsünde gözyaşlarını elleriyle silmeye çalışan işçiyle ilgili İstanbul Emniyetinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz bu süreç içerisinde basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzmüştür" denildi.

Son dakika: Migros çalışanın gözaltındaki gözyaşları gündem yarattı! İstanbul Emniyetinden açıklama: Biz de üzüldük

Son dakika: Migos depolarında çalışan işçilerin eylemi günlerdir devam ediyor. Maaşlarına yapılan zamları yeterli bulmayan ve iyileştirme talep eden işçilerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de devreye girmiş "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." ifadelerini kullanmıştı. İşçilerin eylemleri devam ederken, geçtiğimiz gün çekilen bir görüntü ise gündem yarattı.

MİGROS İŞÇİSİNİN GÖZYAŞLARI

İşçiler, geçen cuma Beykoz Hidiv Kasrı Caddesi'ndeki özel mülkiyetli bina önünde basın açıklaması yaptı. Burada çok sayıda işçi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bazı işçiler ise kelepçelendi. Otobüse bindirilen bir işçinin elleri kelepçeli halde gözyaşlarını sildiği görüntüler çok konuşuldu.

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İSTANBUL EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, eyleme ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Migros Depo çalışanlarının maaşlarına yapılan zamlarla ilgili iyileştirme taleplerini dile getirmek amacıyla 03.02.2022 tarihinde Esenyurt ilçemizde başlayan eylemleri çeşitli yer ve tarihlerde devam eden basın açıklamaları ve etkinliklerle devam etmiştir. Eylem yapılan yerlerin bir kısmı, basın açıklaması yapılabilecek yerlerden olmadığı halde, herhangi bir müdahale ve güvenlik zafiyeti oluşturmadan açıklama yapılmasına müsaade edilmiştir. Beykoz İlçemizde 18.02.2022 günü saat 14.00'de Hidiv Kasrı Caddesindeki özel mülkiyetli bina önünde basın açıklaması yapılacağı duyurusu üzerine, daha önceki basın açıklamalarında olduğu gibi tedbir alınmıştır. Belirtilen yerde yaklaşık 80 kişilik eylemci grupla yapılan müzakerelerde; buranın özel ikamet alanı ve ana cadde üzerinde olduğu, basın açıklaması yapılacak yerlerden olmadığı, çevrede ikamet eden vatandaşların asayiş ve huzuru ile trafik güvenliğini tehlikeye düşüreceği defaten ifade edilmiştir. Grubun ısrarla burada basın açıklaması yapmak talebi üzerine, müzakere edilerek basın açıklamasına müsaade edilmiştir. Gruptaki birçok kişi ayrı ayrı basına yönelik açıklamalar yapmış, toplu olarak sloganlar ve alkışlar eşliğinde eyleme devam etmiş olduğu halde müdahalede bulunulmamıştır. Basın açıklaması saat 14.40 sıralarında bitmesine ve gerekli uyarıların yapılmasına rağmen bulundukları yerden ayrılmayan grup, defaten ikaz edilmiş ancak yoğun slogan ve alkışlarla protesto gösterisi devam etmiştir." denildi.

"KELEPÇELİ GÖRÜNTÜLER BİZLERİ DE DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR"

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Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Tüm uyarı ve ikazlar sonucunda geç saatlere kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade eden gruba, konunun 2911 Sayılı Kanunda tanımını bulan izinsiz toplanmaya dönüştüğü bildirilmesine rağmen olumlu yanıt alınamamıştır. Yapılan müzakere çabalarından sonuç alınamaması üzerine, ses yayın araçlarıyla ikazlar yenilenmiş, uzun bir süre beklenmiş ve saat 15.45 sıralarında uyarı ve ikazlara aldırmadan eylemlerine ısrarla devam eden 68 şahıs yakalanmış, direniş gösteren şahısların bir kısmının yakalanma işlemi kelepçelenmek suretiyle gerçekleşmiştir. Büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve gerekli müsamahayı göstermeye çalıştığımız bu süreç içerisinde basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzmüştür. Konu ile ilgili araştırma ve inceleme yapılmaktadır. 2911 Sayılı Kanuna muhalefetten adli işlem yapılan şahıslar ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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(DHA)

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polis Gözaltı İşçi İstanbul
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