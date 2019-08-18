HABER

Son dakika: Milas'ta orman yangını! Giderek büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 12:13 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas İlçesi Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkisinde orman yangını başladı. Yangın şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyor. Öte yandan İzmir Bornova'da ormanlık alanda yangın çıktı. 3 helikopter ve 5 arazözün söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Son dakika: Milas'ta orman yangını! Giderek büyüyor

Muğla’nın Milas İlçesi Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkisinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan iki helikopter ile müdahale edilirken takviye olarak bölgeye 4 helikopter daha talep edildi. Karadan müdahalenin zor olduğu orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler arazinin müsait olduğu bölgelerde müdahalesini gerçekleştiriyor.

YANGIN RÜZGAR NEDENİYLE BÜYÜYOR

Akgedik Barajının üst bölgelerinde başlayan orman yangınının şiddetli rüzgar nedeniyle büyüme eğilimi gösterdiği öğrenildi.

BORNOVA'DA YANGIN

Bugün saat 12.30 sıralarında, Sabuncubeli Mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda orman personeli sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

AW780344_02

Kaynak: İHA-DHA

Tam 20 yıl oldu! Dinmeyen acıTam 20 yıl oldu! Dinmeyen acı
Hakemlik yaptığı maçta kalp krizi geçirip öldüHakemlik yaptığı maçta kalp krizi geçirip öldü
Göç yolundaki leylekler Avcılar semalarındaGöç yolundaki leylekler Avcılar semalarında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milas orman yangını

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de İHA alarmı!

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Son dakika: Metina'ya hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar

Bankadan çıkan iş adamına tuzak

FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanmasının' bilinmeyenleri ortaya çıktı

Çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı! 7 bölge, 10 temsilcilik

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.