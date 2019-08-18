Son dakika: Milas'ta orman yangını! Giderek büyüyor

Muğla’nın Milas İlçesi Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkisinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan iki helikopter ile müdahale edilirken takviye olarak bölgeye 4 helikopter daha talep edildi. Karadan müdahalenin zor olduğu orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler arazinin müsait olduğu bölgelerde müdahalesini gerçekleştiriyor.

YANGIN RÜZGAR NEDENİYLE BÜYÜYOR



Akgedik Barajının üst bölgelerinde başlayan orman yangınının şiddetli rüzgar nedeniyle büyüme eğilimi gösterdiği öğrenildi.

BORNOVA'DA YANGIN



Bugün saat 12.30 sıralarında, Sabuncubeli Mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda orman personeli sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA-DHA

