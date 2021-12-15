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Son dakika: Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu için sürpriz iddia...

15.12.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili belirsizlik sürerken ortaya atılan iddialar kulisleri hareketlendirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için vites yükselttiği, strateji değiştirerek potansiyel aday olarak öne çıktığı belirtiliyor. İşte "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusunun yanıtıyla ilgili kulislere yansıyan son bilgiler...

Son dakika: Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu için sürpriz iddia...

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayının kim olacağı siyasi kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Katıldığı TV programında adaylık konusunda önemli açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İttifak kabul ederse bundan (cumhurbaşkanı adayı olmaktan) onur duyarım. Bireysel olarak karar vermek doğru değil." dedi.

CHP liderinin bu çıkışı kafalardaki soru işaretini gidermeye yetmedi. Ankara kulislerinde adaylık için öne çıkan isimlerden biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vites yükselttiği konuşuluyor. İmamoğlu'nun son zamanlarda dilini daha sertleştirdiği ve genel siyaset üzerine yorumlarda bulunduğu belirtilirken, İmamoğlu'nun Reuters'a yaptığı "Günü geldiğinde, en doğru kararın ittifak sürecini yöneten genel başkanlar tarafından verileceğini düşünüyorum" açıklama dikkat çekti.

İmamoğlu hakkındaki iddiları Hürriyet gazetesindeki köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi de "Ekrem İmamoğlu strateji değiştirdi" başlıklı yazısında İmamoğlu'nun adaylık için yeni bir yol belirlediğini iddia etti.

Selvi'nin yazısında konuyla ilgili öne çıkan bölüm şöyle:

İMAMOĞLU’NUN YENİ STRATEJİSİ

"Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden sonra İmamoğlu’nun nasıl bir yol izleyeceğini merak ettim. Çünkü Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en iddialı üç isimden biri. Meral Akşener onu, ‘İkinci Fatih’ ilan etti. Yüzünde “Rabbi Yessir” gördüğünü söyledi. Enerjisini 2023’teki cumhurbaşkanlığı seçimlerine harcamasını istedi. Daha ne desin? Bu desteklerin hiçbirini Kılıçdaroğlu ya da Mansur Yavaş için vermedi. İmamoğlu, Akşener’den çok güçlü bir destek aldı. HDP’nin de desteğine sahip. Ama Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak istemiyor. Çünkü kendisi aday. Ayrıca istese cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili tartışmalara son noktayı koymasını ister miydi?

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık: İttifak kabul ederse...Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık: İttifak kabul ederse...

Ekrem İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu ile görüşmeden sonra Ankara’dan İstanbul’a dönerken kendisine yeni bir yol haritası çizdiği anlaşılıyor. Çünkü İmamoğlu tam aksine İstanbul’un sorunlarını odaklanmak ve cumhurbaşkanlığı tartışmasını sonlandırmak yerine vites yükseltti. Dilini sertleştirdi. Bakanları hedef aldı. Bu yeni bir strateji. İmamoğlu, kendisini bakanlarla muhatap kılarak genel siyasette önemli bir aktör olduğunu göstermek istiyor.

KILIÇDAROĞLU’NA KARŞI KILIÇDAROĞLU STRATEJİSİ

Ekrem İmamoğlu aslında Kılıçdaroğlu’nun stratejisiyle Kılıçdaroğlu’nu vurmayı tercih etti. Çünkü Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığını kafasına koyduğu 1 yıldan beri yeni bir strateji uyguluyor. Çektiği videolarda, yaptığı konuşmalarda kendini ön plana çıkarıyor, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yöneltilen sorulara, olumlu yanıtlar veriyor, sert bir muhalefet yapıyor. Kılıçdaroğlu böylece cumhurbaşkanı adaylığında kendini ön plana çıkarırken, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın geriye çekilmesini sağlıyor. CHP lideri şu ana kadar bu stratejisinde başarılı oldu.

Ama sanıyorum bundan sonraki süreç aynı şekilde işlemeyecek. Çünkü Ekrem İmamoğlu, geri adım atmak yerine ön plana çıkmayı tercih etti.

Kılıçdaroğlu’nun istediği şekilde kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıklamadı. Yani son noktayı koymadı. Benim adayım, Genel Başkan’ım Kemal Kılıçdaroğlu demedi."


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu seçim
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