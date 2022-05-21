Son dakika: Milletin Sesi mitinginde Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! "Bugüne kadar hiç değinmedim" diyerek açıkladı

Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Yargıtay tarafından onanan cezasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Bursa’dan İstanbul’a alınan Milletin Sesi mitingini bugün Maltepe’de gerçekleştirildi.

Sahneye İstanbul milletvekilleri, CHP'li belediye başkanları ve Canan Kaftancıoğlu davet edildi. CHP'li kurmaylar kalabalığı selamladı.

Kemal Kılıçdaroğlu sahneye eşiyle çıktı, ve halkı selamladı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"5 yıl önce ilk adımımızı attığımız bu yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz. CHP olarak gençlerden fikri hür, vicdani hür bir nesil bekliyoruz. Nerede bir hata görürseniz, nerede bir yanlış görürseniz bizi eleştireceksiniz. Bu pencereyi açıyorum size.

Saray rejimlerinde gençlere uyuşturucu var, bahis var, kumar var. Ülkemiz ekonomik bir buhran içerisinde. Bu ekonomi adaletsiz yönetimin sonucudur. Enflasyon yüzde 150'lere dayanmış, onlar emeklilerin bayram ikramiyesine tek kuruş zammı çok görüyorlar.

'TÜRKİYE DEĞİŞİME HAZIR'

Yalanlardan hepimiz bıktık. Anlaşmalarda gizli maddeler var. Bunların tamamı yalan. Çok uzun süredir söyleyecekleri elle tutulur hiçbir şey kalmadı. Uzun zamandır değişim rüzgarları esiyor. Türkiye değişime hazır. Her şeyden önemlisi değişime gençler hazır, kadınlar hazır. Hemen çalışmaya başlamak zorundayız. Ekonomiyi yeniden inşa etmek zorundayız. Yolsuzluk yapanların kafalarına inmek zorundayız. Yetkiyi elimize aldığımız an hepsinin defterini dürmek zorundayız.

'BU DÜZENİ BOZACAĞIZ'

Biz bu düzeni bozacağız. Çetelere, mafyalara seslerini çıkarmayanlar, iyilikte yarışan belediyelerimize baskı kuruyorlar. Hizmetlerini engellemek istiyorlar. Belediye başkanlarımız baskıları aşarak halka hizmetlerini sürdürüyorlar ve sürdürecekler. Bu düzen haramilerin düzeni. Bir hafta süreyle karanlıkta kaldım, ben neoliberalizme karşıyım. Bırakın halkı sömüren sömürsün söylemine karşıyım. İnsanların geçim kaynaklarını korumak için devletin müdahil olması gerektiğine inanıyorum.

Vatandaştan toplanan verginin hesabını vatandaşa verilmesine inanıyorum. Açıkça söylüyorum, mafyalara, baronlara, SADAT'a olur da gazetecilerin tırnağına zarar gelirse kendinizi unutun. Suçla mücadeleye inanıyorum.

SIĞINMACI KONUSU

Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesi gerektiğine inanıyorum. Yol geçen hanına dönen sınırları koruyamayanlar devleti yönetemezler. Ülkemiz artık bu yükü taşıyamıyor. Bu nedenle artık gitmek zorundalar, gidecekler. Kardeşçe göndereceğiz. Kimse unutmasın, ırkçı değiliz.

'SURİYE VE ORTA DOĞU'YA BARIŞ GETİRECEĞİZ'

Suriye'ye, Orta Doğu'ya barış getireceğiz. Sığınmacıların can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Bizim ilkemiz yurtta barış, dünyada barış ilkesidir. Ülke elden gidiyor, birlikte mücadele etmek zorundayız.

'BUGÜNE KADAR DEĞİNMEDİĞİM İKİ KONUYA DEĞİNECEĞİM'

Bugüne kadar değinmediğim iki konuya değineceğim. Bir, bazıları hala bir partinin ve liderinin halkını dinlemesini zayıflık gibi algılıyor. Biz birlikte oluyoruz ve birlikte iktidar oluyoruz. İktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim. Dinlemeyi, anlamayı, dertli olanın derdine koşmaya devam edeceğim. Onlar saraylarda otururken millet aç. Kendi celladınızı seçmeyin. Bu bir demokrasi arayışıdır. Vicdanımızı dinlemek zorundayız. En önemlisi ahlaki değerlerimizi yüceltmek zorundayız.

İkinci konuya geleyim. Geçmişte hatalar oldu. Biz mükemmel parti iddiasında da değiliz. Biz hatalardan ders çıkarmasını bilen bir partiyiz. Biz kendimizi düzeltmek için çok çaba harcıyoruz. Siz de Allah da şahidimdir ki kendimizi geliştirmek ve düzeltmek için çok çaba harcıyoruz. İşte biz bu ortamdayız. Mükemmel bir göreve talibiz.

Bu söylediklerimize inanıyorsanız bize katılın. Herkes için adalet istiyorsanız bize katılın. Eğitim ve sağlık için daha fazla bütçe ayrılsın istiyorsanız, çocuklarınızı ülkede tutmak istiyorsanız bize katılın. 128 milyar doların kimlere satıldığını öğrenmek istiyorsanız bize katılın. İsraf haramdır, yolsuzluk haramdır diyorsanız bize katılın. Asgari ücretli açlık sınırına mahkum olmasın istiyorsanız bize katılın."

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Günün erken saatlerinden itibaren miting alanının çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çıkan bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Miting için alana gelen vatandaşlar saat 14.00'ten itibaren alana alınmaya başladı. Alana denizden de yoğun katılım olduğu görüldü.

Mitinge Edip Akbayram, Selda Bağcan, Metin Akpınar gibi sanat dünyasından da birçok isim katıldı. Ünlü isimler daha önce sosyal medya hesaplarından da mitinge davet çağrısında bulunmuşlardı.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU DENİZ TAKSİYLE GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yanındaki birçok ilden gelen belediye başkanları alana denizden katılım sağladı.

CHP VE TÜRK BAYRAĞI DIŞINDA BAYRAK AÇILMADI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önce yurttaşlara söz verilen mitingde, CHP ve Türk bayrağı dışında herhangi bir özel flama ya da bayrak açılmadı. Mitingi yerli ve yabancı 350’yi aşkın basın mensubunun takip etti.

MİTİNGDE PROTOKOL KURALI UYGULANMADI

Mitingde protokol kuralı uygulanmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting konuşmasını halkın arasında takip etti.

