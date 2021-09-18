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  4. Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilen okul var mı? Bakan Özer açıkladı

Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilen okul var mı? Bakan Özer açıkladı

18.09.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Özer, şu ana kadar koronavirüs vakası nedeniyle tüm sınıfları kapatılan hiçbir okul olmadığını söyledi.

Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilen okul var mı? Bakan Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

"ÇOK SAYIDA ÖNLEM ALDIK"

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"6 Eylül'de tüm kademeli sınıf seviyelerinde 5 gün yüz yüze eğitimi başlattık. Başlatmadan önce çok sayıda önlem aldık. Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir rehber hazırladık. Sürecin tamamını Sağlık Bakanlığı ile koordine ediyoruz.

"TEST DURUMLARI ANLIK TAKİP EDİLİYOR"

Okullarımızda elektronik takip sistemi kurduk. Bu ilk defa yapılan bir şeydir. Artık okul bazlı kararlar alıyoruz. Bu sistemi kurduk. Şu anda sistemimizde 87 bin 108 okulumuz var. Yaklaşık 1 milyona yakın dersliğimiz var. Her okulda aşı, test durumları anlık takip ediliyor. Salgın süreciyle ilgili çağrı merkezi kurduk.

"BU ARTIŞ SINIFLARA YANSIYOR"

Şu anda 71 bin 320 okulumuzdan hiçbirisi vaka veya yakın temas nedeniyle kapatılmadı. Elbette kapatılan sınıflarımız var. Rakamlar değişiyor. Ara veren sınıflar var. Vaka trendi artıyorsa bu artış sınıflara yansıyor.

Kapatılan sınıflarda eğitime 14 gün sonra geri dönülüyor. 17 Eylül itibariyle bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 92. Öğretmenlerde aşılanma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde.

"KAPATILAN SINIF SAYILARI ARTACAK"

Belirti göstermeyen ama PCR ile pozitif çıkan öğretmenler var. Hiçbir semptom göstermeyen aşı olmamış pozitif vakalar ortaya çıktı. Şu anda okullarımız en güvenli ortamlar olmaya devam ediyor. Bizim vaka bazlı sınıf bazlı yaklaşımımız dönemin sonuna kadar okulların yüz yüze açık kalması ile ilgili ciddi bir avantaj sağlayacak. Sayılar artabilir. Kapatılan sınıf sayıları artacak. 200'lerde durmayacak.

200'e yakın okul ikili eğitime geçti. Yaygın bir durum değil, bazı okullarda ikili eğitime geçildi. Arsa olup da yeni okul yapmama gibi bir durum yok. İstanbul Esenyurt'ta arsa bulamıyoruz okul yapımıyla ilgili. Bazı yerlerde o okulun öğrencileri belli okullarda toplandılar. Arsa yönetimi ile ilgili sıkıntı bugünün sorunu değil.

HAFTA SONU EĞİTİMİ

Hafta sonu eğitim gibi sistematik bir yaklaşımımız yok. Sorun bazlı okullarda çözümler üretiyoruz.

ÖĞRENCİLERİN BURNUNDAN PCR TESTİ İÇİN ÖRNEK ALINMAYACAK

Velinin rızası olmadan öğrencilere test yapılmayacak. Öğrencilerin burnundan PCR testi için örnek alınmayacak.

İl milli eğitim müdürlerimiz kalabalık olan okullarda ikili eğitime geçme ders saat süresini kısaltma haftalık yüz yüze eğitim gün sayısını azaltmada tam yetkilidir."

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Milli Eğitim Bakanı
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