HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

25.02.2021 14:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması ya da sınavların yapılması konusuyla ilgili, "Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir." dedi. Öğretmen atamasıyla ilgili de konuşan Bakan Selçuk, "Öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışılıyor. Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Selçuk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir.

Öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışılıyor. Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar halinde bize getirdi. Elimizde 2 taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
412 tarihi eser Bakan Çavuşoğlu'na teslim edildi412 tarihi eser Bakan Çavuşoğlu'na teslim edildi
Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!
Anahtar Kelimeler:
Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitim

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

Son Dakika: Ermenistan'da darbe girişimi

Son Dakika: Ermenistan'da darbe girişimi

Göğüslerini küçültmek istiyordu! Son hali olay oldu

Göğüslerini küçültmek istiyordu! Son hali olay oldu

Bakan Elvan tarih vererek duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Bakan Elvan tarih vererek duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'

'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Şaşkına çeviren görüntü! Yetkililerden yardım istediler

Şaşkına çeviren görüntü! Yetkililerden yardım istediler

412 tarihi eser Bakan Çavuşoğlu'na teslim edildi

412 tarihi eser Bakan Çavuşoğlu'na teslim edildi

Adana'da soba faciası! Anne baba öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı

Anne baba öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı

Cinsel saldırı iddiası! CHP'li eski yönetici için istenen ceza belli oldu

Cinsel saldırı iddiası! İşte CHP'li eski yönetici için istenen ceza

Zonguldak'ta şüpheli paket alarmı!

Paniğe yol açan olay! Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili açıklama

Türkiye'den Ermenistan açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.