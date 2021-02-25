Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Selçuk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir.

Öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışılıyor. Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar halinde bize getirdi. Elimizde 2 taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz.

