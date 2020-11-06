Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! İzmir'de uzaktan eğitim kararı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ''İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık.'' dedi.

İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 6, 2020



