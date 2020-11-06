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  4. Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! İzmir'de uzaktan eğitim kararı

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! İzmir'de uzaktan eğitim kararı

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.11.2020 17:58 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! İzmir'de uzaktan eğitim kararı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ''İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık.'' dedi.

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