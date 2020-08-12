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  4. Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacak

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacak

EĞİTİM HABERLERİ  | 12.08.2020 20:33 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu "eğitim" gündemiyle bir araya gelen toplantı sona erdi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını ve 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu.

Son dakika haberine göre okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacak. Koronavirüs Bilim Kurulu, 2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı için toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararının yüz yüze eğitimin en az 1 ay ertelenmesi olduğunu açıkladı. Bu açıklamadan hemen sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kameralar karşısına geçti ve alınan kararları açıkladı.

BAKAN SELÇUK KARARI AÇIKLADI: YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili alınan son kararı açıkladı. Selçuk, "Bilim kurulunun tavsiye kararı neticesinde 2020-2021 eğitim yılına başlıyoruz.Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz." dedi.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları:

31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz.

21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.

Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.

Hangi yaş grubunun okula ne zaman başlayacağını Bilim Kurulu karar verecek.

Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız.

Bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda hangi grupların okula başlayacağını belirleyeceğiz. Sınava girecek öğrencilerimizle ilgili de planlamalar yapılıyor.

Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında sorumluluk almaya davet ediyorum.

Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler, EBA TV vasıtasıyla giderilecek.

BİLİM KURULU'NDAN TAVSİYE KARAR

Sağlık Bakanı Koca "Bilim Kurulu’nun gündeminde öne çıkan, önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretim süreçlerinin hangi şartlarla yürütüleceği konusuydu. Bu konudaki öneri, yüz yüze eğitimin, en az önümüzdeki bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online eğitim yapılması, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönündedir. Bu görüş ve öneriyi Milli Eğitim Bakanlığımız ile paylaştık. Konuyla ilgili planlarını Sayın Bakanımız açıklayacaktır" açıklamasını yaptı.


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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Yatırın öğretmenleri. Az yattılar biraz daha yatsınlar. Devletten bedava maaş ooohhh ne güzel.
Sayın bakan bu kafa ile daha çok ertelersiniz. Siz bayramı hiç bir şey yok muş gibi serbest bırakın 350 bin kişiyi camilerde toplayın sonra böyle tv de hikaye anlatırsın Yazıklar olsun
Gezmelere denize gidince pandemi yok ama iş okullara gelince pandemi var bu çocuklar uzaktan eğitimi nasıl alacak 4 sınıfa giden çocuğum var ve eğitim almasını istiyorum çocuk öğrendiklerini de unutmaya başladı madem öyle tatil bölgelerini de yasaklayın
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