Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.
Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz."
Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 5, 2020
12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.
Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz.#okullaracılıyor
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