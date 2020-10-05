Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.

Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz."

Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.



12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.



Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz.#okullaracılıyor — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 5, 2020



