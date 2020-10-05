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  4. Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.10.2020 22:33 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.

Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz."


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