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  4. Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili açıklama

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili açıklama

02.04.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Her il kendine özgü karar alıyor. Bizim önceliğimiz yüz yüze eğitim" açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Her il kendine özgü karar alıyor. Bizim önceliğimiz yüz yüze eğitim. Salgın şartlarına rağmen okulları açık tutmak istesek de diğer ülkelerde daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz.

Sağlık daha öncelikli. Okullarla ilgili takibimiz sürecek. Anlık olarak istatistikleri izliyoruz. Değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor. Ortaya çıkan sayısal verileri kamuoyu ile paylaşacağız.


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Ziya Selçuk yüz yüze eğitim
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