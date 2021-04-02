Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Her il kendine özgü karar alıyor. Bizim önceliğimiz yüz yüze eğitim. Salgın şartlarına rağmen okulları açık tutmak istesek de diğer ülkelerde daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz.

Sağlık daha öncelikli. Okullarla ilgili takibimiz sürecek. Anlık olarak istatistikleri izliyoruz. Değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor. Ortaya çıkan sayısal verileri kamuoyu ile paylaşacağız.



