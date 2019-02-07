Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 8 Şubat'ta 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat Cuma günü, Bakan Ziya Selçuk'un da katılımıyla 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atamaları hakkında açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, 8 Şubat 2019 Cuma günü Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un katılımlarıyla yapılacaktır" denildi.
Sınıf öğretmeni 3 bin 47 kişi istihdam alınacak
İngilizce öğretmeni 2 bin 38 kişi istihdam alınacak
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni 1.910 kişi istihdam alınacak
Okul öncesi öğretmeni 1.601 kişi istihdam alınacak
İlköğretim matematik öğretmeni 1.401 kişi istihdam alınacak
Türkçe öğretmeni 1.093 kişi istihdam alınacak
Rehberlik öğretmeni 1.056 kişi istihdam alınacak
Özel eğitim öğretmeni 1.002 kişi istihdam alınacak
Fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmeni 919 kişi istihdam alınacak
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