Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 8 Şubat'ta 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat Cuma günü, Bakan Ziya Selçuk'un da katılımıyla 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atamaları hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, 8 Şubat 2019 Cuma günü Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un katılımlarıyla yapılacaktır" denildi.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞLARI NELER?