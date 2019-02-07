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Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 8 Şubat'ta 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 09:39 | Son Güncelleme

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat Cuma günü, Bakan Ziya Selçuk'un da katılımıyla 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmenin branşları...

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 8 Şubat'ta 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat Cuma günü, Bakan Ziya Selçuk'un da katılımıyla 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atamaları hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, 8 Şubat 2019 Cuma günü Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un katılımlarıyla yapılacaktır" denildi.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞLARI NELER?

  • Sınıf öğretmeni 3 bin 47 kişi istihdam alınacak

  • İngilizce öğretmeni 2 bin 38 kişi istihdam alınacak

  • Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni 1.910 kişi istihdam alınacak

  • Okul öncesi öğretmeni 1.601 kişi istihdam alınacak

  • İlköğretim matematik öğretmeni 1.401 kişi istihdam alınacak

  • Türkçe öğretmeni 1.093 kişi istihdam alınacak

  • Rehberlik öğretmeni 1.056 kişi istihdam alınacak

  • Özel eğitim öğretmeni 1.002 kişi istihdam alınacak

  • Fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmeni 919 kişi istihdam alınacak

  • Beden eğitimi öğretmeni 845 kişi istihdam alınacak.
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Seçim Rüşveti denilen şey bu...Kimine makarna kimine sözleşmeli iş...
Neymiş Binlerce öğretmen özel sektörü beğenmıyo kamuda iş istiyo diye bi okulda 5 müzik hocası 6 beden hocası oluyor. Haram zıkkım olsun. Öğretmen alarak mı eğitim sorununu çözeceksiniz! Neden mi? Ağladılar memelerini aldılar. Liyakatle falan alakası yok. Bu ülkeye faydalı birey olmayacaksın. UZMAN CAVUS POLİS ÖĞRETMEN HEMSIRE olacaksın. Sonrada kamunun hali toplumun hali ortada.
Unıversiteler iş kapısı değil diyenler Kamuda calısmak için direten çoğunluğunun öğretmenlik mesleğiyle uzaaaktan yakındaaan alakası olmayan bu güruha özel sektör kapılarını neden gösteremıyor? Şu ülkenin şu krizee 20 bin öğretmene mi ihtiyacı var? Taraflı yanlı bakmamak gerek. Bu tür alımlar bu ülkeye sorun üstüne sorun katar. Buyrun rakamlar ve eğitimde kalite ortada. Çok mezun varsa okumasın abi okutma o zaman ne yapayım? Kontenjanı kıs. TIP FAKÜLTESİ MEZUNU KPSP
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