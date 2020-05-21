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  4. Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ertelendi

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ertelendi

EĞİTİM HABERLERİ  | 21.05.2020 16:54 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'de gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ertelendi

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
HERŞEYİN HAYIRLISI OLSUN EĞİTİM BUYIL SIFIRA İNDİ AMA YİNEDE HAYIRLISI OLSUN
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