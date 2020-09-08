Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İşte yüz yüze eğitimin detayları

Son dakika haberine Milli Eğitim Bakanlığı, "21 Eylül'de eğitime sadece okul öncesi ve 1. sınıflar başlayacak" açıklamasını yaptı.

Bakan Ziya Selçuk, 21 Eylül 2020 Pazartesi günü “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak başlayacak olan okullarda yüz yüze eğitim öğretime ilişkin yazılı açıklama yaptı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Salgın sürecinin en başından bu yana dünyayı izliyoruz. Hepinizin bildiği gibi, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar alıyor, bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gidiyoruz.

Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız.

"BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİMİZLE İLK UYUM HAFTASINDA 1 GÜN, SONRAKİ HAFTALARDA 2 GÜN OLACAK ŞEKİLDE BAŞLAYACAĞIZ"

Buna göre; 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece -hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle, ilk uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde başlayacağız. 21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.