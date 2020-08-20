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Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel okullara ilişkin açıklama

EĞİTİM HABERLERİ  | 20.08.2020 21:15 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı özel okullara ilişkin yaptığı açıklamada, ''Özel öğretim kurumlarının salgın süreciyle başlayan yeni dönemdeki hizmet koşulları, Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından hassasiyetle takip edilmekte, kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır'' denildi.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel okullara ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama:

Özel öğretim kurumlarının salgın süreciyle başlayan yeni dönemdeki hizmet koşulları, Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından hassasiyetle takip edilmekte, kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu süreçte önceliğimiz; öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızın sağlıklı, güvenilir bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerinden yararlanması ve eğitimin devamlılığıdır. Bu noktadan hareketle, özel okul velileri tarafından Bakanlığımıza ulaştırılan talep ve öneriler, titizlikle değerlendirilmiş ve dikkate alınması gereken hususlar, özel okul temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılmıştır.

Dünyada ve ülkemizde eğitim alanında yaşanan bu zorlu süreçte özel öğretim kurumlarımızın, öğrencilerimizin eğitim hakkı başta olmak üzere bünyesindeki öğretmen ve çalışanların haklarını da gözeterek velilerimizin maddi manevi talepleriyle ilgili yapmakla yükümlü oldukları düzenlemelerin yakın takipçisi olacağız.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

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