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Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitimle ilgili yeni açıklama

18.12.2020 12:31 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitimle ilgili yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre uzaktan eğitim süresi uzatıldı. Buna göre 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili Bakanlığımız tarafından bazı düzenlemeler yapılmıştır.

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır.

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

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